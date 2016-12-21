В минувшие выходные прошли последние матчи первого круга XXVIII чемпионата Беларуси по мини-футболу. Чем были примечательны первые 15 туров нынешнего розыгрыша?

Пресс-служба минской «Столицы» собрала для вас 10 самых ярких событий сентября-декабря. Естественно, больше внимания обратили на свой клуб, впрочем, справедливости ради, отметим, что именно «Столица» стала одним из главных ньюсмейкеров первого круга.

1. Назначение Андрея Толмача

Летом в «Столице» произошли масштабные кадровые изменения. Во-первых, команду покинул ее ветеран Сергей Пилецкий, игравший за минский клуб с самого первого сезона. Во-вторых, пост главного тренера покинул Владимир Левус, выигравший со «Столицей» золото в дебютном для команды сезоне в высшей лиге, а также дважды завоевавший бронзовые медали. При этом Владимир Геннадьевич сохранил место в клубе, став ассистентом главного тренера.



Андрей Толмач. Фото: fc-stalitsa.by

Кресло главкома занял Андрей Толмач, до этого долгие годы ассистировавший в «Витэне» Юрию Покладу (который, кстати, сейчас трудится помощником Олега Дулуба в «Карпатах» из Львова). Андрей Валерьевич пригласил в клуб лидеров «Витэна», несколько сильных игроков из других клубов и уже успел завоевать со «Столицей» первый титул: клуб стал победителем международного товарищеского турнира «Druzyny Futsal Masters» в Польше («Столица» переиграла польский «Рекорд» и чешский «Эра-Пак»).

Андрей Толмач давно слывет грамотным и способным тренером. Он сохранил в команде семейную атмосферу, привнес много нового в тактической подготовке. Недавно Андрею Валерьевичу доверили пост главного тренера национальной сборной Беларуси. Это очень ответственный шаг и важный вызов. В дебютных для себя в новом качестве товарищеских матчах против сборной Молдовы Толмач взял смелый курс на омоложение команды. Напомним, весной у сборной нелегкое испытание — квалификационный турнир к чемпионату Европы, который пройдет в Минске. Нас ждет отличное зрелище, именитые соперники. А для Андрея Толмача это — нелегкое испытание на посту главного тренера.

2. Телетрансляции

В этом сезоне любители белорусского мини-футбола получили возможность смотреть матчи чемпионата Беларуси в прямом эфире на телеканале «Беларусь-5» с комментарием, видеоповторами и другими благами цивилизации. Это шаг вперед. И здесь стоит отметить усилия БАМФ по популяризации вида спорта. Правда, в «Столице» столкнулись с тем, что из-за телетрансляций у зрителей отпала необходимость ехать во Дворец спорта «Уручье» на «живой» мини-футбол. По словам болельщиков «то же самое, и даже с большим комфортом, можно увидеть дома». Это звоночек для клуба. Уровень конкуренции за «живого» зрителя повышается. Во втором круге мы приложим больше усилий для создания такой атмосферы на домашних матчах, которая могла бы соперничать с комфортом телевизионной картинки.

3. Новая форма

В конце июля «Столица» первой среди всех белорусских спортивных клубов показала тизер новой форм ы с вышиванкой (даже раньше национальной футбольной сборной).





Анонс быстро разлетелся по спортивным (и не только) СМИ и собрал много позитивных откликов. В начале октября форма прибыла в Беларусь и игроки «Столицы» вместе с воспитанниками нашей академии «Столица-ЮНИ» представили обновку. Презентация получила титул « самой милой презентации формы в белорусском спорте ».



Фото: МФК «Столица»

Правда, этой красоты и умиления не было бы без удивительно талантливой работы с детьми фотографа Елены Коцур-Котяк.

4. Футбольны фэст

Буквально в один день вместе с презентацией новой формы во Дворце спорта «Уручье» прошел «Футбольны фэст», организованный АБФФ. Отличная задумка коллективного просмотра матча сборной Беларуси против Нидерландов под пиво столкнулась с несколькими препятствиями . Но провальной точно не стала. Особенно радует, что в концепцию мероприятия гармонично вписался матч «Столицы» против гомельской команды БЧ, подаривший зрителям зрелищную игру, а протоколу — рекорд посещаемости . Игра собрала 1730 зрителей — это абсолютное достижение за всю историю чемпионатов страны по мини-футболу.

5. Нет худа без добра

По пути на матч 5-го тура против гродненского «УВД-Динамо» микроавтобус с игроками «Столицы» попал в ДТП . Во втором автомобиле ехала минчанка Наталья с двумя детьми. К счастью, никто не пострадал. Но игроки этот неприятный эпизод без внимания не оставили и после возвращения в Минск наведались в гости к семье Натальи и передали билеты на упомянутый выше «Футбольны фэст». Наталья вместе с детьми пришли на матч, а ее сын Ян исполнил мечту и попал в раздевалку к футболистам перед игрой.

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6. Болельщики

Однозначно, самый трогательный момент октября. Круче только презентация формы.

Одно из самых ярких впечатлений первого круга — болельщики. И не только «Столицы». Сейчас многие мини-футбольные клубы страны поддерживаются преданно и с особой теплотой. Но нам хотелось бы остановиться именно на «сталічных заўзятарах». Вы только взгляните на эту красоту! Слова здесь излишни.





Перекричать болельщиков хозяев на выезде? Легко!





Отпраздновать гол с самыми преданными болельщиками? Никаких проблем!





Подарить ДС «Уручье» мегатонны эмоций? С радостью!





Не потеряться среди лидской торсиды на выезде и поддержать любимый клуб в непростой игре? Да!

Памятник был. — Чей памятник? — Ну, а я знаю? Мужик какой-то. — С бородой? — Нет! — С бакенбардами? — Не помню я. В пиджаке! И с шарфом «Столицы»! Перекричать болельщиков хозяев на выезде? Легко!Отпраздновать гол с самыми преданными болельщиками? Никаких проблем!Подарить ДС «Уручье» мегатонны эмоций? С радостью!Не потеряться среди лидской торсиды на выезде и поддержать любимый клуб в непростой игре? Да!Памятник был. — Чей памятник? — Ну, а я знаю? Мужик какой-то. — С бородой? — Нет! — С бакенбардами? — Не помню я. В пиджаке! И с шарфом «Столицы»!

7. Турнирные перепетии

Внезапное лидерство ВРЗ могло удивить неискушенных зрителей. Но, как нам кажется, все закономерно. ВРЗ еще в прошлом сезоне включился в медальную гонку, но уступил в «бронзовой» серии расстроенной и злой после неудачи с МАПИДом «Столице». Нынешний розыгрыш вагоноремонтники начали в потрясающей форме, словно играючи расправляясь практически со всеми командами. Евгений Клочко и вовсе поймал голевой кураж и с солидным отрывом возглавляет список бомбардиров. Собственно, успех гомельской команды имеет под собой почву: в высшую лигу ВРЗ пришел не из первого дивизиона, а с внушительным багажом титулов в мире футзала (по версии AMF). Желание развиваться дальше привело команду в «настоящий», общепризнанный футзал (под эгидой FIFA). Добротный состав, усиленный украинскими легионерами, сделал ВРЗ одним из лидеров высшей лиги и позволил команде ставить перед собой медальные задачи.

Теперь мысленно съездим в Лиду и взглянем на «Лидсельмаш». Чемпион в межсезонье лишился нескольких ключевых игроков, и к розыгрышу Кубка УЕФА подошел в не самой лучшей форме. Видимо, эмоциональное проседание сказалось и в регулярном чемпионате, а 4-е место явно не то, чего ждали от команды.

Удивительно видеть в восьмерке сильнейших после первого круга «УВД-Динамо» (и при этом не видеть там «Борисов-900», который серьезно поработал на летнем трансферном рынке). Впрочем, многие игроки гродненской команды отлично выступили на неофициальном чемпионате мира по мини-футболу среди полицейских и пожарников и демонстрируют уверенную игру, смело действуя против лидеров (единственное поражение «Столицы» случилось как раз от гродненских динамовцев). Нас ждет интересное продолжение, но все по своим местам расставит плей-офф.

8. Товарищеские матчи «Столицы» против «Кайрата»

Безусловно, это главное событие ноября. Сыграть с одной из лучших команд мира дорогого стоит. И «Столица» в грязь лицом не ударила. Можно сколько угодно уповать на тяжелый перелет и акклиматизацию, разницу в классе и другие факторы, но при прочих равных минская команда смотрелась ничуть не хуже «Кайрата», что отметил в послематчевом интервью и главный тренер казахской дружины Какау. В Алматы «столичники» прочувствовали, что такое мировой класс, и, будем надеяться, что-то подчерпнули из этого выезда. Главный тренер «Столицы» Андрей Толмач отметил, что подобные спарринги — отличная возможность узнать свой уровень. Полностью согласны.

Кстати, весной сборная Беларуси проведет товарищеский матч со сборной Казахстана. Так что нас снова ждет дуэль «Андрей Толмач vs Какау», а также бразильско-казахстанско-белорусская феерия. Ждем с нетерпением!

9. Александр Черник — трижды лучший мини-футболист страны

В декабре капитан «Столицы» Александр Черник третий раз в своей карьере получил титул лучшего мини-футболиста страны. А ведь Чере, кстати, уже почти 40! Многие в его возрасте на второй этаж поднимаются с одышкой, а Черник, несмотря на микротравмы и конкуренцию с более молодыми игроками, по-прежнему феерит и тащит игру (чего стоит невероятный по красоте гол в четвертьфинальной серии сезона-2015/2016 против БЧ).

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Кроме того, Александр Михайлович является добросовестным отцом, семьянином и, что очень важно, готовит себе смену за пределами площадки в проекте, не имеющим аналогов в стране — детской мини-футбольной Академии «Столица-ЮНИ». Так что звание лучшего зального игрока страны для Черника более чем заслуженное.

Но у болельщиков есть закономерные вопросы: а за кем будущее? Кто в ближайшее время станет новым лидером национальной сборной, «Столицы», да и всего белорусского мини-футбола? Вопрос открытый.

10. Тренды

Белорусский миник год из года становится все более модным. Без ложной скромности отметим, что популярность приходит в том числе благодаря деятельности «Столицы». Но и не только. Например, радует работа с болельщиками в «Аматаре» (в Бресте умеют делать из спорта развлечение — на виду гандбольный БГК, шумное в последнее время футбольное «Динамо»). Здорово работают ребята из Гомеля — от трех гомельских команд часто приходят оперативные комментарии и фотообзоры. Жаль, никто, кроме «Столицы», не поддержал забавную всемирную безделушку под названием Mannequin Challenge (как это вышло у минского клуба, можно посмотреть здесь ).

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Хочется более активной работы от всех клубов по популяризации вида спорта, плотной конкуренции и борьбы за зрителя, для которого мини-футбол может стать не просто очередным видом спорта, а отличным времяпрепровождением в кругу друзей или семьи, тем более что для этого в Беларуси есть очень много предпосылок.