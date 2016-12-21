Фото: TUT.BY

С 1 января 2017 года стоимость услуг по технической инвентаризации, оценке, регистрации недвижимого имущества, оказываемых агентствами по государственной регистрации и земельному кадастру будет включать в себя НДС, сообщает сайт Госкомитета по имуществу.

В соответствии с внесенными Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 года изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс Республики Беларусь будет взиматься налог на добавленную стоимость с оборотов по реализации на территории Республики Беларусь услуг, оказываемых физическим лицам по технической инвентаризации недвижимого имущества, оценке недвижимого имущества, выполнению землеустроительных и геодезических работ. Эти средства будут поступать не в организации по государственной регистрации и другие организация, оказывающие упомянутые услуги, а в бюджет.

Стоимость указанных услуг по технической инвентаризации, оценке, регистрации недвижимого имущества, оказываемых агентствами по государственной регистрации и земельному кадастру для физических лиц с учетом НДС возрастет на 20%. При этом необходимо отметить, что проведенная в апреле-мае 2016 года комплексная оптимизация работ по технической инвентаризации недвижимого имущества позволит фактически привести цены на эти работы на уровень начала 2016 года.

Изменения Налогового кодекса Республики Беларусь не касаются оказываемых физическим лицам услуг по осуществлению административных процедур в отношении недвижимого имущества (государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, выдачи информации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и т.д.). Эти услуги, как и ранее, освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Кроме того, в связи с изменением размера базовой величины с 21 рубля до 23 рублей, согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2016 № 974 «Об установлении размера базовой величины», с 1 января 2017 года увеличится стоимость услуг по осуществляемым агентствами административным процедурам по заявлениям граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.