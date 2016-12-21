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Самые популярные мифы и легенды о белорусских программистах

22.12.2016 10:55 — Разное | Tut.by  
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У него есть очки, борода, свитер, это холостяк с высокой зарплатой, очень умный и некоммуникабельный. Считается, что программист может починить любой бытовой прибор и с ним не о чем поговорить, кроме как о компьютерах.

Что еще мы слышали о представителях данной профессии? Какого стиля жизни они придерживаются? И все ли стереотипы и предрассудки о программистах на самом деле правдивы?

Чтобы разобраться, какие из них являются реальными, а какие выдумкой, исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY подготовил и провел опрос, в котором приняло участие 1960 респондентов (48% участников опроса работают в сфере IT и 52% — в других отраслях).

Итак, знакомьтесь с самыми популярными мифами и легендами о наших программистах:














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