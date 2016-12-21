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В Столбцовском районе водитель УАЗа не пропустил МАЗ: мужчина погиб

22.12.2016 11:14 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 21 декабря, около 15.00, в деревне Пруды Столбцовского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ Минской области

По предварительной информации, 56-летний водитель УАЗа ехал по второстепенной дороге Мешичи — Налибоки — Кромань и на 8 километре трассы не уступил дорогу грузовику МАЗ, которым управлял 49-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля оказались в кювете.














В результате ДТП водитель УАЗа от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

Столбцовский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
Ссылка на источник 60
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Смертельная авария произошла 21 декабря, около 15.00, в деревне Пруды.

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