Смертельная авария произошла 21 декабря, около 15.00, в деревне Пруды Столбцовского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: ГАИ Минской области

По предварительной информации, 56-летний водитель УАЗа ехал по второстепенной дороге Мешичи — Налибоки — Кромань и на 8 километре трассы не уступил дорогу грузовику МАЗ, которым управлял 49-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля оказались в кювете.





























В результате ДТП водитель УАЗа от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

Столбцовский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).