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В Столбцовском районе водитель УАЗа не пропустил МАЗ: мужчина погиб
Смертельная авария произошла 21 декабря, около 15.00, в деревне Пруды Столбцовского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
По предварительной информации, 56-летний водитель УАЗа ехал по второстепенной дороге Мешичи — Налибоки — Кромань и на 8 километре трассы не уступил дорогу грузовику МАЗ, которым управлял 49-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля оказались в кювете.
В результате ДТП водитель УАЗа от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
Столбцовский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Смертельная авария произошла 21 декабря, около 15.00, в деревне Пруды.
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