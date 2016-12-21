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Большая стирка. Ужесточаются требования к прачечным и химчисткам, участвующим в госзакупках
22.12.2016 11:29 — Разное | Ежедневник
фото: balt-project.ru
МАРТ совместно с Минздравом подписали рекомендательное письмо о предъявлении дополнительных квалификационных требований к предприятиям, обслуживающим воинские части, больницы и других госзаказчиков.
В закупках данных услуг зачастую принимают участие предприятия, не имеющие возможности обеспечить выполнение специального законодательства, констатируется в совместном письме министерств.
В документе подчеркивается, что услуги по стирке и химической чистке включены в перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения.
В связи с этим министерства рекомендовали установить
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МАРТ совместно с Минздравом подписали рекомендательное письмо о предъявлении дополнительных квалификационных требований к предприятиям, обслуживающим воинские...
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