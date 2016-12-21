

фото: balt-project.ru

МАРТ совместно с Минздравом подписали рекомендательное письмо о предъявлении дополнительных квалификационных требований к предприятиям, обслуживающим воинские части, больницы и других госзаказчиков.

В закупках данных услуг зачастую принимают участие предприятия, не имеющие возможности обеспечить выполнение специального законодательства, констатируется в совместном письме министерств.

В документе подчеркивается, что услуги по стирке и химической чистке включены в перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения.

В связи с этим министерства рекомендовали установить дополнительные квалификационные требования к предприятиям, оказывающим услуги воинским частям, больницам, гостиницам, общежитиям и др.