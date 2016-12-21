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Утверждены основные показатели развития лесного хозяйства на 2017 год

22.12.2016 11:17 — Разное | Ежедневник  
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Утверждены основные показатели развития лесного хозяйства на 2017 год

фото: greenbelarus.info

Постановлением Совета Министров №1053 утверждены основные показатели развития лесного хозяйства на 2017 год.

Лесовосстановление и лесоразведение предусмотрено в объеме 31 111,9 гектаров. В том числе предполагается создать 11 611 гектаров лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом. Ввод лесных насаждений в категорию ценных лесных насаждений - 33 464 гектаров. Рубки ухода в молодняках - 56 888,6 гектаров, а рубки промежуточного пользования - 5 263,5 тыс. куб. метров.

Министерствам лесного хозяйства, обороны, образования, а также МЧС, Управлению делами президента, Национальной академии наук и Минскому горисполкому поручено обеспечить принятие и реализацию комплекса мер по безусловному выполнению основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год.

Персональная ответственность за обеспечение выполнения основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год возложена на министров лесного хозяйства, обороны, образования, глав МЧС и Минского горисполкома.

Управлению делами президента и Национальной академии наук предстоит определить должностных лиц, на которых будет возложена персональная ответственность за обеспечение выполнения названных показателей.

 
 
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Постановлением Совета Министров №1053 утверждены основные показатели развития лесного хозяйства на 2017 год.

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