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В Минске Citroen насмерть сбил пенсионера

22.12.2016 11:50 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 22 декабря, в 08.00, на Дачном проезде в столице. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Партизанского района Екатерина Шкодинская.

— Наезд на 73-летнего пешехода совершил Citroen C5, который ехал по Дачному проезду со стороны улицы Парниковой в направлении улицы Франциска Скорины, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП пенсионер от полученных травм умер на месте происшествия.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
 
Ссылка на источник 80
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Наезд произошел 22 декабря, в 08.00, на Дачном проезде.

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