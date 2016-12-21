Смертельный наезд произошел 22 декабря, в 08.00, на Дачном проезде в столице. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Партизанского района Екатерина Шкодинская.

— Наезд на 73-летнего пешехода совершил Citroen C5, который ехал по Дачному проезду со стороны улицы Парниковой в направлении улицы Франциска Скорины, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП пенсионер от полученных травм умер на месте происшествия.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.