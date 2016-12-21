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Организация праздников в Гродно - удобно, просто, быстро!

22.12.2016 11:40 — Разное | Tut.by  
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Grodno.tam.by - отдельный поддомен каталога TAM.BY, посвященный товарам и услугам в Гродно. «Плюсами» являются упростившиеся поиск и навигация по сайту, пользователи быстрее смогут находить продукцию и исполнителей различных работ в своем регионе. Рубрика «Организация праздников в Гродно» тоже переносится на новый раздел сайта и будет дальше наполняться актуальными данными компаний, оказывающими помощь в организации торжеств, детских праздников, юбилеев и массовых мероприятий. В разделе сохраняется доступ ко всем акциям и скидкам для проведения мероприятий: при заказе услуг вы можете получить приятный подарок (пачка кофе, подарочный сертификат, скидка ко дню рождения), снижение цены или бесплатную услугу (доставка, упаковка).

Что найдут здесь посетители портала

В разделе «Организация праздников в Гродно» каталога Grodno.tam.by вы можете найти:

  • услуги оформления и декора помещений, площадок для проведения праздника;
  • организация шоу-программы с участием тамады, ведущего, аниматоров, артистов, прокат костюмов;
  • большое количество подарков, сувениров, услуги доставки цветов, аэродизайн (воздушные шары);
  • все для свадьбы: свадебные наряды, оформление, ленты, цветы, кортежи, пассажирский транспорт для гостей, кафе и рестораны, эксклюзивные приглашения и многое-многое другое;
  • услуги полиграфии: заказать открытку, напечатать плакаты проще простого с каталогом;
  • торты и другая выпечка на заказ для детей и взрослых сделают праздник вкусным;
  • видео- и фотосъёмка с привлечением профессиональных съемочных групп: свадебный репортаж, лав-стори, фотоальбомы, фотокниги и фотоотчеты с мероприятий создадут профессионалы своего дела в Гродно;
  • комплексные предложения от праздничных агентств: доверьте свой праздник профи, чтобы он стал ярким, незабываемым и доступным по цене.

Сотрудничество и развитие бизнеса

Команда проекта TAM.BY постоянно старается сделать поиск и нахождение ваших компаний лучше, проще и доступней для заинтересованных пользователей. Вся ваша информация сохраняется в полном объеме, переезд на новый адрес раздела сайта по Гродно не повлияет на посещаемость портала в дальнейшем, а только сделает его более доступным и посещаемым.

Приглашаем всех, кто еще не с нами, присоединиться к Grodno.tam.by – и о ваших услугах, в том числе и в разделе «Организация праздников в Гродно», узнают сотни заинтересованных клиентов: каждый день в Гродно рождаются, женятся, празднуют день рождения, юбилеи и другие семейные торжества тысячи людей! Вполне возможно, они станут вашими благодарными клиентами, найдя информацию о вас в нашем каталоге!

 
Теги: Гродно
 
 
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Grodno.tam.by- отдельный поддомен каталога TAM.BY, посвященный товарам и услугам в Гродно. «Плюсами» являются упростившиеся поиск и навигация по сайту, пользователи...

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