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У любимой белорусами Skoda появилась обновленная версия "внедорожной" Octavia

22.12.2016 11:37 — Разное | Tut.by  
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И пускай в информационной ленте от Skoda в последнее время рябит в глазах, зато теперь чешская мозаика полностью сложена: только вчера компания обнародовала информацию об обновленной Octavia RS, а сегодня чехи поделились фотографиями последнего представителя своего рестайлингового гольф-семейства.


Это универсал «повышенной проходимости» Octavia Scout, который преобразился в духе остальных моделей семейства, получив дополнительные секции фар головного света, измененную решетку радиатора и новые бамперы. В салоне появились новейшие мультимедиа-системы с сенсорными дисплеями с имитацией стеклянного покрытия, при этом топовая система Columbus щеголяет 9,2-дюймовым экраном и беспроводной точкой доступа.


Слегка увеличился внедорожный просвет полноприводного универсала (на 3 см больше, чем у исходной Octavia Combi), также стал больше угол съезда, равный теперь 14,5 градусам.


Моторная гамма чешского «скаута» не изменилась и включает 1,8-литровый бензиновый TSI мощностью 180 л.с. и двухлитровый дизель с двумя степенями форсировки (150 и 184 л.с.). Но если раньше младший 150-сильный дизель сопрягался только с 6-ступенчатой «механикой», то у рестайлинговой версии его можно заказать и с 7-ступенчатым «роботом».

Продажи обновленной Octavia Scout начнутся в начале следующего года, ближе к моменту рыночного дебюта станет известна и стоимость.

 
 
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Технически "приподнятый" Scout полностью повторяет лифтбек и стандартный универсал

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