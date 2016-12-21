МИНСК, 22 дек — Sputnik. В Республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу 25 декабря пройдет музыкально-спортивное шоу. В программе мероприятия не только музыка и танцы, но и показательные спортивные выступления.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Этап Кубка мира по фристайлу в Китае: у белорусов две медали

"Гостей праздника ожидают захватывающие спортивные номера, а также яркая вокальная и танцевальная шоу-программа Ирины Видовой", — сообщили организаторы.

Своим мастерством блеснут члены национальных команд по синхронному плаванию и по прыжкам в воду (основной состав и юниоры), а также восходящие звезды белорусского фристайла.