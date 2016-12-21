﻿﻿ Спортивно-музыкальное шоу в стиле "фристайл" пройдет в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Спортивно-музыкальное шоу в стиле "фристайл" пройдет в Минске

22.12.2016 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек — Sputnik. В Республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу 25 декабря пройдет музыкально-спортивное шоу. В программе мероприятия не только музыка и танцы, но и показательные спортивные выступления.

Спортивно-музыкальное шоу в стиле "фристайл" пройдет в Минске
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Этап Кубка мира по фристайлу в Китае: у белорусов две медали

"Гостей праздника ожидают захватывающие спортивные номера, а также яркая вокальная и танцевальная шоу-программа Ирины Видовой", — сообщили организаторы.

Своим мастерством блеснут члены национальных команд по синхронному плаванию и по прыжкам в воду (основной состав и юниоры), а также восходящие звезды белорусского фристайла.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу в воскресенье проведет рождественское спортивно-музыкальное шоу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Цмокі-Мінск" проиграли в Кубке ФИБА "Керменду"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика