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Спортивно-музыкальное шоу в стиле "фристайл" пройдет в Минске
22.12.2016 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. В Республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу 25 декабря пройдет музыкально-спортивное шоу. В программе мероприятия не только музыка и танцы, но и показательные спортивные выступления.
© Sputnik Рамиль Ситдиков
"Гостей праздника ожидают захватывающие спортивные номера, а также яркая вокальная и танцевальная шоу-программа Ирины Видовой", — сообщили организаторы.
Своим мастерством блеснут члены национальных команд по синхронному плаванию и по прыжкам в воду (основной состав и юниоры), а также восходящие звезды белорусского фристайла.
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Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу в воскресенье проведет рождественское спортивно-музыкальное шоу.
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