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Россельхознадзор: Белорусы идут по пути "базарного" пиара
22.12.2016 11:47 — Разное | Ежедневник
фото: 4esnok.by
Россельхознадзор не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых белорусских предприятий. Ранее ведомство ограничило поставки в Россию продуктов с 20 молочных заводов Беларуси.
Россельхознадзор не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых предприятий Беларуси. Об этом
Российское ведомство призвало Беларусь подключиться к программе раннего лабораторного оповещения (СиРаНо). С помощью этой программы возможно в онлайн режиме узнавать результаты лабораторных исследований поставляемой в Россию продукции.
При этом белорусская сторона вместо решения проблем с качеством продукции ведет словесную борьбу с российским ведомством, подчеркивают в Россельхознадзоре.
"В сложившейся ситуации, сложно понять тактику поведения белорусских коллег. Так, вместо того, что разобраться в технических аспектах претензий Россельхознадзора, белорусы идут по пути "базарного" пиара, с целью привлечения внимания общественности к проблеме, прибегая к самым бестактным выражениям и переходам на личности на уровне высокого руководства", - отметила Мелано.
В качестве примера она привела ситуацию в белорусских СМИ. В одном из ток-шоу глава Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько заявил, что после Геннадия Онищенко (ранее был главой Роспотребнадзора) Россельхознадзор возглавил Сергей Данкверт. По его мнению, именно от руководителя исходят претензии к качеству белорусской продукции. "Здесь, специально для уважаемого господина Давыдько, хотелось бы устранить некую брешь в его знаниях и уведомить, что господин Онищенко никогда не возглавлял Россельхознадзор", - подчеркнула Мелано.
Напомним, что на днях вице-премьер Русый
Ранее претензии Данкверта к белорусскому продовольствию
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Россельхознадзор не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых белорусских предприятий. Ранее ведомство...
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