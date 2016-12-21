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Белорусский гроссмейстер завоевал бронзу ЧЕ по быстрым шахматам

22.12.2016 12:01 — Разное | Tut.by  
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Белорусский шахматист Сергей Жигалко стал бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам, проходившем в Таллинне, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

По итогам соревнований в категории «блиц» по итогам 26 проведенных партий белорусский международный гроссмейстер набрал 19,5 очка. Сергей Жигалко уступил только чемпиону континента россиянину Дмитрию Андрейкину, у которого 22 очка, и азербайджанскому шахматисту Рауфу Мамедову, отставшему от победителя на 0,5 балла.

Еще один белорусский шахматист Валерий Казаковский набрал 17 очков и занял 4-е место, у Алексея Черепова 15,5 балла и 97-я позиция, Сергей Уласевич набрал 14,5 очка, оказавшись на 146-м месте.

В номинации «рапид» Сергей Жигалко замкнул десятку сильнейших, Валерий Казаковский финишировал 27-м. Чемпионом Европы в этом виде программы стал российский шахматист Александр Рязанцев.

После континентального чемпионата Сергей Жигалко занимает 74-е место в классическом рейтинге ФИДЕ, 28-е в рапиде и 47-е в блице.

Шахматный год завершится мировым первенством по рапиду и блицу, которое пройдет с 25 по 31 декабря катарской Дохе. Беларусь представят Сергей Жигалко, Алексей Александров и Манвел Погосян. Всего в турнире выступят 120 шахматистов более чем из 40 стран планеты.

 
 
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Белорусский шахматист Сергей Жигалко стал бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам, проходившем в Таллинне.

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