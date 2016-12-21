Часть каталога TAM.BY, посвященная городу Гродно и области, меняет прописку в интернете и переезжает на адаптированный поддомен Grodno.tam.by . В дальнейшем - самостоятельный региональный каталог.

Кардинальных изменений не произойдет: он по-прежнему информативен и удобен, но некоторые улучшения появятся. За счет переезда на отдельную виртуальную площадку региональный каталог TAM.BY будет адаптирован под город Гродно и область. Благодаря этому, пользователям проще находить интересующие услуги и компании. Важный шаг в процессе развития нашего каталога!

Удобство навигации

Один из разделов регионального каталога посвящен компаниям и организациям, оказывающие услуги связи на Гродненщине. Представлены в базе и распределены по соответствующим подкатегориям: интернет-провайдеры, телевидение, магазины серверного оборудования и др.

Навигация по каталогу налажена с помощью наличия подкатегорий и грамотного распределения компаний по ним. Удобно пользоваться и поисковым плагином, который вы найдете в верхней части сайта.

В общем и целом, региональной базой пользоваться удобно и опытному юзеру, и редким гостям в интернете. Компании и организации обновляют отдельную страничку в каталоге, где собрана краткая информация об организации, контактные данные, отзывы. Составьте свое мнение о той или иной компании и сделайте выбор.

Популярные услуги раздела

Помимо списка компаний и организаций в рубрике «Услуги связи в Гродно» представлены и услуги, оказываемые населению. Перечень ежедневно редактируется и обновляется трудами специалистов TAM.BY.

Представлены абсолютно разные услуги: подключение к сети интернет, предложения серверного и сетевого оборудования, проведение кабального и подключение цифрового телевидения. Подробную информацию изучайте на персональных страницах организаций в базе проекта.

Скидки в каталоге

Подбирать действующие скидки на услуги связи становится легче с помощью регионального поддомена Grodno.tam.by . В представленном разделе отображены свежие предложения, акции.

Актуальная подборка действующих скидок отображена на главной странице раздела. Вы можете получить 2 месяца бесплатного просмотра цифрового телевидения при покупке годового пакета, скидки до 50 % на HD-приставки и CA-модуль.

Чем интересен TAM.BY компаниям города Гродно и области

За счет размещения компании в региональном каталоге существенно приумножается число клиентов и покупателей. Создайте дополнительную рекламную площадку организации в рамках регионального каталога Grodno.tam.by . И, соответственно, становитесь заметнее большему числу потенциальных клиентов и заинтересованных потребителей.

В каталоге у компании доступна страница с отзывами, описанием услуг, фотографиями. Именно такая визуализация и необходима современному потребителю и вашему будущему клиенту для окончательного выбора.