Фото: bc-tsmoki.by

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» во втором туре основного раунда Кубка ФИБА уступил 21 декабря в Венгрии «Керменду» — 74:90 (14:22, 12:18, 23:19, 25:21).

У столичных баскетболистов очки набирали: Джойс — 18, Милошевич — 12, Мещеряков — 11, Грей — 10, Киселюс — 8, Гагич — 7, Лашкевич, Кудрявцев — по 4.

«Цмокі-Мінск» выступают в группе N и оспаривают право сыграть в плей-офф турнира. В соперниках у минчан «Бней-Герцлия» из Израиля, французский «Нантер» и венгерский «Керменд».

В первом туре на домашней площадке «Цмокі-Мінск» со счетом 89:76 обыграли клуб из Израиля, а «Нантер» был сильней «Керменда» — 87:77. 21 декабря клуб из Нанта одержал вторую победу, обыграв в Израиле со счетом 73:55 «Бней-Герцлию».

После двух туров турнирное положение команд следующее:

1. «Нантер» — 4 очка

2. «Керменд» — 3

3. «Цмокі-Мінск» — 3

4. «Бней-Герцлия» — 2

Следующий матч в рамках Кубка ФИБА «Цмокі-Мінск» проведут 4 января в Нанте против «Нантера».