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"Цмокі-Мінск" проиграли в Кубке ФИБА "Керменду"
Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» во втором туре основного раунда Кубка ФИБА уступил 21 декабря в Венгрии «Керменду» — 74:90 (14:22, 12:18, 23:19, 25:21).
У столичных баскетболистов очки набирали: Джойс — 18, Милошевич — 12, Мещеряков — 11, Грей — 10, Киселюс — 8, Гагич — 7, Лашкевич, Кудрявцев — по 4.
«Цмокі-Мінск» выступают в группе N и оспаривают право сыграть в плей-офф турнира. В соперниках у минчан «Бней-Герцлия» из Израиля, французский «Нантер» и венгерский «Керменд».
В первом туре на домашней площадке «Цмокі-Мінск» со счетом 89:76 обыграли клуб из Израиля, а «Нантер» был сильней «Керменда» — 87:77. 21 декабря клуб из Нанта одержал вторую победу, обыграв в Израиле со счетом 73:55 «Бней-Герцлию».
После двух туров турнирное положение команд следующее:
Следующий матч в рамках Кубка ФИБА «Цмокі-Мінск» проведут 4 января в Нанте против «Нантера».
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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» во втором туре основного раунда Кубка ФИБА уступил 21 декабря в Венгрии «Керменду» - 74:90 (14:22, 12:18, 23:19, 25:21).
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