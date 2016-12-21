﻿﻿ "Цмокі-Мінск" проиграли в Кубке ФИБА "Керменду". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Цмокі-Мінск" проиграли в Кубке ФИБА "Керменду"

22.12.2016 11:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Фото: bc-tsmoki.by

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» во втором туре основного раунда Кубка ФИБА уступил 21 декабря в Венгрии «Керменду» — 74:90 (14:22, 12:18, 23:19, 25:21).

У столичных баскетболистов очки набирали: Джойс — 18, Милошевич — 12, Мещеряков — 11, Грей — 10, Киселюс — 8, Гагич — 7, Лашкевич, Кудрявцев — по 4.

«Цмокі-Мінск» выступают в группе N и оспаривают право сыграть в плей-офф турнира. В соперниках у минчан «Бней-Герцлия» из Израиля, французский «Нантер» и венгерский «Керменд».

В первом туре на домашней площадке «Цмокі-Мінск» со счетом 89:76 обыграли клуб из Израиля, а «Нантер» был сильней «Керменда» — 87:77. 21 декабря клуб из Нанта одержал вторую победу, обыграв в Израиле со счетом 73:55 «Бней-Герцлию».

После двух туров турнирное положение команд следующее:
1. «Нантер» — 4 очка
2. «Керменд» — 3
3. «Цмокі-Мінск» — 3
4. «Бней-Герцлия» — 2

Следующий матч в рамках Кубка ФИБА «Цмокі-Мінск» проведут 4 января в Нанте против «Нантера».

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» во втором туре основного раунда Кубка ФИБА уступил 21 декабря в Венгрии «Керменду» - 74:90 (14:22, 12:18, 23:19, 25:21).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске Citroen насмерть сбил пенсионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика