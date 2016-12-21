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Вакульчик: Институт нацбезопасности - кузница чекистских кадров

22.12.2016 12:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик отметил роль Института национальной безопасности в подготовке кадров для спецслужб и назвал его кузницей чекистских кадров.

"За эти годы Институтом заложен прочный фундамент подготовки для спецслужбы, институт стал кузницей чекистских кадров", — заявил Вакульчик в четверг в Минске на международной научно-практической конференция "Подготовка кадров для субъектов системы обеспечения национальной безопасности. История и современность", которая организованна Институтом национальной безопасности и КГБ и приурочена к 70-летию со дня образования института.

Вакульчик: Институт нацбезопасности - кузница чекистских кадров
© Sputnik / Виктор Толочко
70 лет Институту нацбезопасности КГБ

При этом он подчеркнул, институт готовит кадры не только для правоохранительных органов Беларуси, но и стран СНГ — из его стен вышли талантливые и грамотные кадры, многие из которых работают на руководящих должностях в странах Содружества. Вакульчик подчеркнул, что Институт нацбезопасности постоянно совершенствует формы и методы подготовки кадров.

Вакульчик: Институт нацбезопасности - кузница чекистских кадров
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик

Заместитель государственного секретаря Беларуси Владимир Арчаков зачитал поздравление главы государства, которое он направил в связи с 70-летием со дня образования института. Президент отметил, что "институт дает не только глубокие знания студентам, но и формирует преданность родине".

Вакульчик: Институт нацбезопасности - кузница чекистских кадров
© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков

Арчаков также подчеркнул, что в современном мире, когда возрастают такие угрозы, как терроризм, экстремизм, наркопреступность, подготовка кадров в сфере нацбезопасности приобретает особую значимость.

Присутствующие на данном мероприятии министр обороны Беларуси Андрей Равков, глава Государственного пограничного комитета Леонид Мальцев, председатель Следственного комитета Иван Носкевич отметили роль института в подготовке кадров доя силовых структур страны.

Вакульчик: Институт нацбезопасности - кузница чекистских кадров
© Sputnik / Виктор Толочко
70 лет Институту нацбезопасности КГБ

В работе форума принимают участие руководители силовых ведомств Республики Беларусь, делегации специальных служб государств — участников СНГ, руководство учебных заведений, осуществляющих подготовку сотрудников системы обеспечения национальной безопасности, эксперты государственных органов и организаций, учреждений образования и науки Республики Беларусь и государств — участников СНГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководители силовых структур поблагодарили Институт нацбезопасности за подготовку высококвалифицированных кадров.

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