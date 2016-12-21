В результате взрыва, после которого возник пожар, пострадали шесть человек, из них были госпитализированы только двое.



© Sputnik Александр Реутов Взрыв газового баллона у "Коломенской" в Москве: четверо пострадавших

Ранее сообщалось, что основная версия ЧП — нарушения при эксплуатации газового баллона. В момент взрыва рабочие производили сварочные работы в вестибюле станции метро.

По последней информации, компания, чьи сотрудники производили работы на станции, отстранена от работ на станции метро на время проверки, которую проводит Следственный комитет России.