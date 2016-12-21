﻿﻿ Взрыв газа у метро "Коломенская" в Москве: кадры инцидента. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Взрыв газа у метро "Коломенская" в Москве: кадры инцидента

22.12.2016 12:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В результате взрыва, после которого возник пожар, пострадали шесть человек, из них были госпитализированы только двое.

Взрыв газа у метро "Коломенская" в Москве: кадры инцидента
© Sputnik Александр Реутов
Взрыв газового баллона у "Коломенской" в Москве: четверо пострадавших

Ранее сообщалось, что основная версия ЧП — нарушения при эксплуатации газового баллона. В момент взрыва рабочие производили сварочные работы в вестибюле станции метро.

По последней информации, компания, чьи сотрудники производили работы на станции, отстранена от работ на станции метро на время проверки, которую проводит Следственный комитет России.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел в четверг утром. Смотрите на видео первые кадры с места происшествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский гроссмейстер завоевал бронзу ЧЕ по быстрым шахматам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика