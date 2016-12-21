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Взрыв газа у метро "Коломенская" в Москве: кадры инцидента
22.12.2016 12:06 — Разное | Sputnik Беларусь
В результате взрыва, после которого возник пожар, пострадали шесть человек, из них были госпитализированы только двое.
© Sputnik Александр Реутов
Ранее сообщалось, что основная версия ЧП — нарушения при эксплуатации газового баллона. В момент взрыва рабочие производили сварочные работы в вестибюле станции метро.
По последней информации, компания, чьи сотрудники производили работы на станции, отстранена от работ на станции метро на время проверки, которую проводит Следственный комитет России.
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Взрыв в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел в четверг утром. Смотрите на видео первые кадры с места происшествия.
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