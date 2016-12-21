МИНСК, 22 дек — Spurnik. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова является подлым преступлением, заявил в четверг директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев.

"Те тяжелые события, которые произошли в Турции (убийство посла — Sputnik), это не только подлое преступление, но и события, которые осложняют оперативную и политическую ситуацию", — заявил Сысоев в четверг в Минск.

По его словам, структура, которую он возглавляет, разделяет обеспокоенность руководства ОДКБ неспокойной ситуацией в Европе. "Европейский регион не является зоной ответственности ШОС, но мы все равно разделяем эту обеспокоенность", — сказал Сысоев. При этом он напомнил о недавних событиях в Турции, в том числе и об убийстве российского посла.

В минувшую среду в Минске состоялось заседание Военного комитета ОДКБ, на котором генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа высказал обеспокоенность ситуацией в регионе.