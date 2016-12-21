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Кондрусевич о Котовке: это новое преследование костела

22.12.2016 12:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Новым преследованием костела со стороны зеленых назвал Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич ситуацию, создавшуюся вокруг минского парка "Котовка".

Кондрусевич о Котовке: это новое преследование костела
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
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"Мы считаем, что это не что иное, как новое преследование костела со стороны зеленых. Мы за экологию, но нужно помнить, что никогда экологии не будет в природе, если не будет экологии в душе человека, а именно к этой экологии ведет костел", — сказал Кондурсевич.

Митрополит напомнил, что место для строительства костела в сквере Котовка определили минские власти. Была собраны все разрешения и разработана документация. При этом предполагалось, что католическая церковь получит лишь небольшую часть сквера.  

"Сейчас начался шум, что мы вырубаем весь парк. Только 14% территории этого сквера передано для костела. А сам костел занимает 1,5%. Около 50 деревьев надо срубить. Мы посадим больше", — сказал Кондрусевич.

Глава Римско-Католической церкви с сожалением заметил, что предложения найти для здания костела другое место не так просто осуществимы.

Кондрусевич о Котовке: это новое преследование костела
© Sputnik Константин Чалабов
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"Мы не хотим революций, не хотим поднимать народ, чтобы он шумел, но ведь все было сделано по закону. Все разрешения получены. Нам говорят — надо найти компромисс, но вторая сторона не ищет компромисса. Единственный компромисс, который был высказан зелеными в этом зале за этим столом, — возьмите костел и перенесите в другое место. Это как будто взять на шахматной доске и перенести фигуры. Это не так, это сложнее", — заметил архиепископ.

Тадеуш Кондрусевич сообщил, что пока не получил никаких официальных бумаг о прекращении работ по строительству храма в сквере Котовка и рассчитывает в ближайшее время на встречу с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.

Накануне на пресс-конференции в Минске Шорец заявил, что столичные власти приняли решение приостановить вырубку деревьев в сквере и, возможно, подыскать для костела новое место.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Римско-Католической церкви в Беларуси пока не получил никаких бумаг о приостановке работ по строительству костела в спорном сквере и рассчитывает на...

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