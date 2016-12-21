МИНСК, 22 дек — Sputnik. Новым преследованием костела со стороны зеленых назвал Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич ситуацию, создавшуюся вокруг минского парка "Котовка".

"Мы считаем, что это не что иное, как новое преследование костела со стороны зеленых. Мы за экологию, но нужно помнить, что никогда экологии не будет в природе, если не будет экологии в душе человека, а именно к этой экологии ведет костел", — сказал Кондурсевич.

Митрополит напомнил, что место для строительства костела в сквере Котовка определили минские власти. Была собраны все разрешения и разработана документация. При этом предполагалось, что католическая церковь получит лишь небольшую часть сквера.

"Сейчас начался шум, что мы вырубаем весь парк. Только 14% территории этого сквера передано для костела. А сам костел занимает 1,5%. Около 50 деревьев надо срубить. Мы посадим больше", — сказал Кондрусевич.

Глава Римско-Католической церкви с сожалением заметил, что предложения найти для здания костела другое место не так просто осуществимы.



© Sputnik Константин Чалабов Топоры и пилы: эко-активисты и католики сражаются за место в Котовке

"Мы не хотим революций, не хотим поднимать народ, чтобы он шумел, но ведь все было сделано по закону. Все разрешения получены. Нам говорят — надо найти компромисс, но вторая сторона не ищет компромисса. Единственный компромисс, который был высказан зелеными в этом зале за этим столом, — возьмите костел и перенесите в другое место. Это как будто взять на шахматной доске и перенести фигуры. Это не так, это сложнее", — заметил архиепископ.

Тадеуш Кондрусевич сообщил, что пока не получил никаких официальных бумаг о прекращении работ по строительству храма в сквере Котовка и рассчитывает в ближайшее время на встречу с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.

Накануне на пресс-конференции в Минске Шорец заявил, что столичные власти приняли решение приостановить вырубку деревьев в сквере и, возможно, подыскать для костела новое место.