По мнению вице-премьера Михаила Русого, лягушка, рак и виноградная улитка могут стать достаточно доходной частью нашего экспортного бюджета. Заведующий сектором экологической оценки преобразования окружающей среды научно-практического центра по биоресурсам НАН Беларуси Руслан Новицкий считает, что перспективы на разведение лягушек и улиток есть, что в первую очередь связано с потеплением климата.

"Основная задача состоит в том, чтобы создать идеальные условия для разведения улиток, лягушек и раков. Лягушек можно разводить в рыболовных прудах, на рыбхозах, потому что там можно получать этот продукт параллельно с выращиванием рыбы и отлавливать отдельно", — отметил Новицкий.

Он также отметил, что разведение лягушек — длительный процесс по приучению белорусского рынка к потреблению такого специфического продукта.

"Слухи о том, что французы едят лягушек в большом количестве, в свое время распускали англичане. Просто потому что они не любили французов. На самом деле лягушки более популярны в странах юго-восточной Азии, а для французов это просто деликатес, также как и для нас", — отметил Новицкий.

Полностью беседу о перспективах разведения лягушек, раков и улиток в Беларуси слушайте в аудиозаписи.