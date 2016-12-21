Как эксперт, занимающийся политическим консалтингом, Александр Шпаковский участвовал в недавних парламентских выборах в Приднестровье в качестве международного наблюдателя по приглашению МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Подробностями поездки и настроениями в регионе он поделился в эфире радио Sputnik Беларусь.

"В Молдове не так давно прошли выборы президента. Победил кандидат от партии социалистов Игорь Додон, который имеет репутацию пророссийского политика. Потому сейчас в Молдове звучат голоса в пользу того, что должно быть какое-то решение молдавско-приднестровского конфликта", — отметил политический эксперт.

Александр Шпаковский напомнил, что конфликт Молдовы и Приднестровья в настоящее время заморожен, боевые действия не ведутся, но эти две территории существуют в формате разных государств.

"На данный момент есть мнение, что возможна федерализация Приднестровья. Такие планы были еще 13 лет назад. Тогда Приднестровье на правах региона с особым статусом должно было войти в состав Республики Молдова. Сейчас эта тема снова актуальна", — заключил Александр Шпаковский.

Подробности беседы с политическим экспертом Александром Шпаковским о ситуации в Приднестровье слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.