﻿﻿ Эксперт: России интересна федерализация Приднестровья. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эксперт: России интересна федерализация Приднестровья

22.12.2016 11:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Как эксперт, занимающийся политическим консалтингом, Александр Шпаковский участвовал в недавних парламентских выборах в Приднестровье в качестве международного наблюдателя по приглашению МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Подробностями поездки и настроениями в регионе он поделился в эфире радио Sputnik Беларусь.

"В Молдове не так давно прошли выборы президента. Победил кандидат от партии социалистов Игорь Додон, который имеет репутацию пророссийского политика. Потому сейчас в Молдове звучат голоса в пользу того, что должно быть какое-то решение молдавско-приднестровского конфликта", — отметил политический эксперт.

Александр Шпаковский напомнил, что конфликт Молдовы и Приднестровья в настоящее время заморожен, боевые действия не ведутся, но эти две территории существуют в формате разных государств.

"На данный момент есть мнение, что возможна федерализация Приднестровья. Такие планы были еще 13 лет назад. Тогда Приднестровье на правах региона с особым статусом должно было войти в состав Республики Молдова. Сейчас эта тема снова актуальна", — заключил Александр Шпаковский.

Подробности беседы с политическим экспертом Александром Шпаковским о ситуации в Приднестровье слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С политической точки зрения интересно не столько само Приднестровье, сколько планы Российской Федерации в отношении этой территории, заявил в эфире радио Sputnik...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Организация праздников в Гродно - удобно, просто, быстро!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика