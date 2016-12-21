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Эксперт: России интересна федерализация Приднестровья
22.12.2016 11:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Как эксперт, занимающийся политическим консалтингом, Александр Шпаковский участвовал
"В Молдове не так давно прошли выборы президента. Победил кандидат от партии социалистов Игорь Додон, который имеет репутацию пророссийского политика. Потому сейчас в Молдове звучат голоса в пользу того, что должно быть какое-то решение молдавско-приднестровского конфликта", — отметил политический эксперт.
Александр Шпаковский напомнил, что конфликт Молдовы и Приднестровья в настоящее время заморожен, боевые действия не ведутся, но эти две территории существуют в формате разных государств.
"На данный момент есть мнение, что возможна федерализация Приднестровья. Такие планы были еще 13 лет назад. Тогда Приднестровье на правах региона с особым статусом должно было войти в состав Республики Молдова. Сейчас эта тема снова актуальна", — заключил Александр Шпаковский.
Подробности беседы с политическим экспертом Александром Шпаковским о ситуации в Приднестровье слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.
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С политической точки зрения интересно не столько само Приднестровье, сколько планы Российской Федерации в отношении этой территории, заявил в эфире радио Sputnik...
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