

фото: ria.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.

Стороны тепло пообщались и обменялись подарками, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко и Кучма подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран. Беларусь и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений.

Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", - сказал Леонид Кучма.

"Да, и что мы остались друзьями", - отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.