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Лукашенко - Кучме: Мы остались друзьями
22.12.2016 12:30 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.
Стороны тепло пообщались и обменялись подарками, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко и Кучма подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран. Беларусь и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений.
Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", - сказал Леонид Кучма.
"Да, и что мы остались друзьями", - отметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.
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