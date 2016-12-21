﻿ При взрыве в переходе московского метро пострадали шесть человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

При взрыве в переходе московского метро пострадали шесть человек

22.12.2016 12:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
При взрыве в переходе московского метро пострадали шесть человек

фото: tass.ru

В пресс-службе метрополитена заявили, что происшествие не отразилось на работе столичной подземки.

Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.

"При проведении ремонтных работ вблизи одной из станций московского метрополитена произошел хлопок газа. В результате пострадали шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время следстве нными органами СК по данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, которые опрашивают очевидцев случившегося. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГСУ.

Как сообщили правоохранители, криминальной подоплеки в ЧП нет. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ, так как была нарушена техника безопасности. В результате взрыва разрушены металлические конструкции и выбиты стекла в переходе, где проводились ремонтные работы. 

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пресс-службе метрополитена заявили, что происшествие не отразилось на работе столичной подземки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Где найти B2B-услуги в Могилеве?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика