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При взрыве в переходе московского метро пострадали шесть человек
22.12.2016 12:10 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
В пресс-службе метрополитена заявили, что происшествие не отразилось на работе столичной подземки.
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"При проведении ремонтных работ вблизи одной из станций московского метрополитена произошел хлопок газа. В результате пострадали шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время следстве нными органами СК по данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, которые опрашивают очевидцев случившегося. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГСУ.
Как сообщили правоохранители, криминальной подоплеки в ЧП нет. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ, так как была нарушена техника безопасности. В результате взрыва разрушены металлические конструкции и выбиты стекла в переходе, где проводились ремонтные работы.
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В пресс-службе метрополитена заявили, что происшествие не отразилось на работе столичной подземки.
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