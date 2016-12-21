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на трассе в Гродненской области в легковушку прилетел кирпич из встречного КамАЗа
Авария произошла на трассе в Гродненской области: во время движения в Samand гродненца влетел кирпич, который выпал из кузова встречного самосвала. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.
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В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения: разбита противотуманка и бампер. И, судя по всему, мужчине придется восстанавливать машину за свой счет.
— Вызывал сотрудников ГАИ. На месте мне сказали, что нужно было догонять грузовик и самому пытаться его остановить, либо фиксировать регистрационный знак. А пока номера КамАЗа установить не удалось. В течении 10 дней должно прийти письмо с официальным ответом. Если найдут водителя — расходы на ремонт покроет страховка, — рассказал
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Судя по всему, водителю Samand придется восстанавливать машину за свой счет.
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