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Мы знаем, где найти все для строительства и ремонта в Могилеве!

22.12.2016 12:22 — Разное | Tut.by  
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Каталог TAM.BY переносит на отдельный поддомен региональные разделы, и мы спешим представить жителям Могилева и Могилевской области каталог Mogilev.tam.by. Реорганизация каталога вызвана расширением портала и призвана упростить доступ к сайту пользователям из каждого отдельного взятого региона Беларуси. Ресурс планируется и дальше наполнять и поддерживать его актуальность с сохранением привычной пользователям структуры.

Структура раздела и акции для посетителей

Для рубрики «Все для строительства и ремонта в Могилеве» остается прежняя навигация: вы получаете доступ к 7 большим подрубрикам, в которых собраны сотни предложений по строительству и ремонту.

В подразделах рубрики «Все для строительства и ремонта в Могилеве» популярны следующие услуги:

  • продажа стройматериалов любых видов (более 150 компаний);
  • строительство деревянных коттеджей, кирпичных домов, строений из шлакоблока и других материалов;
  • работы по озеленению, ландшафтному дизайну;
  • смежные услуги: услуги аренды техники (краны, экскаваторы, длинномерные прицепы), транспортировки, погрузки-разгрузки, вывоза строительного мусора и другие операции;
  • продажа товаров и материалов для прокладки инженерных сетей: водопровода, канализации, вентиляции, электропроводки.

Каталог Mogilev.tam.by станет для вас неоценимым помощником при поиске товаров или услуг для стройки или ремонта. Вы найдете телефоны, адреса, карту проезда и время работы компаний, а также сможете ознакомиться с отзывами клиентов.

Представлены в каталоге и действующие акции и скидки на ремонтные работы, товары для отделки и отдельные виды строительных работ. Вы найдете выгодные предложения на окна, двери, монтажные работы, строительные материалы со скидкой в среднем до 30%. Также действуют предложения на приобретение мебели с получением ценных подарков при больших покупках. Все предложения и скидки компаний на одном ресурсе – это возможность сэкономить время на поиске.

Уважаемый рекламодатель, Вы еще не с нами?

Приглашаем организации по продаже стройматериалов и оказанию услуг в области строительства и ремонта добавить свою компанию на проект. В Могилеве на страничку раздела «Все для строительства и ремонта в Могилеве» ежедневно заходит около 300-500 посетителей, многие из которых являются постоянными и находят здесь для себя все необходимое.

Сегодня на Mogilev.tam.by уже более 1000 различных строительных компаний, отдельных мастеров и продавцов стройматериалов. Присоединяйтесь к нам – Могилев должен знать о вас!

 
Теги: Могилев
 
 
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