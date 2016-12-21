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На покупки в магазинах и на рынках белорусы тратят в среднем по 309 рублей в месяц
В январе-ноябре белорусы оставили в магазинах, торговых центрах и на рынках 32,7 миллиарда рублей,
В расчете на душу населения розничный товарооборот за 11 месяцев составил 3,4 тысячи рублей (это на 100 рублей больше, чем год назад). Получается, что среднестатистический белорус в январе-ноябре ежемесячно оставлял в магазинах, торговых центрах и на рынках 309 рублей.
Траты белорусов на покупки различаются по регионам. Больше всего оставляли в магазинах, ТЦ и на рынках минчане — 464 рубля в месяц, а меньше всего — жители Гомельской и Могилевской областей (по 246 рублей).
Напомним, в январе-сентябре у средней семьи больше всего
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Больше всего денег на покупки уходит у минчан, меньше всего - у жителей Гомельской и Могилевской областей.
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