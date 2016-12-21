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На покупки в магазинах и на рынках белорусы тратят в среднем по 309 рублей в месяц

22.12.2016 12:21 — Разное | Tut.by  
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В январе-ноябре белорусы оставили в магазинах, торговых центрах и на рынках 32,7 миллиарда рублей, сообщает Белстат. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY.

В расчете на душу населения розничный товарооборот за 11 месяцев составил 3,4 тысячи рублей (это на 100 рублей больше, чем год назад). Получается, что среднестатистический белорус в январе-ноябре ежемесячно оставлял в магазинах, торговых центрах и на рынках 309 рублей.

Траты белорусов на покупки различаются по регионам. Больше всего оставляли в магазинах, ТЦ и на рынках минчане — 464 рубля в месяц, а меньше всего — жители Гомельской и Могилевской областей (по 246 рублей).

Сколько белорусы тратили в магазинах, ТЦ и на рынках, рублей в месяц
Регион январь-ноябрь 2016 года январь-ноябрь 2015 года
Минск 464 436
Минская область 318 300
Брестская область 264 255
Витебская область 282 273
Гомельская область 246 236
Гродненская область 291 данные отсутствуют
Могилевская область 246 236

Напомним, в январе-сентябре у средней семьи больше всего уходило денег на питание (41,6%). На непродовольственные товары домохозяйства тратили 31,2% от располагаемой суммы в месяц, а на оплату услуг — 23,9%.

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Теги: Минск
 
 
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Больше всего денег на покупки уходит у минчан, меньше всего - у жителей Гомельской и Могилевской областей.

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