В январе-ноябре белорусы оставили в магазинах, торговых центрах и на рынках 32,7 миллиарда рублей, сообщает Белстат. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY.

В расчете на душу населения розничный товарооборот за 11 месяцев составил 3,4 тысячи рублей (это на 100 рублей больше, чем год назад). Получается, что среднестатистический белорус в январе-ноябре ежемесячно оставлял в магазинах, торговых центрах и на рынках 309 рублей.

Траты белорусов на покупки различаются по регионам. Больше всего оставляли в магазинах, ТЦ и на рынках минчане — 464 рубля в месяц, а меньше всего — жители Гомельской и Могилевской областей (по 246 рублей).

Сколько белорусы тратили в магазинах, ТЦ и на рынках, рублей в месяц Регион январь-ноябрь 2016 года январь-ноябрь 2015 года Минск 464 436 Минская область 318 300 Брестская область 264 255 Витебская область 282 273 Гомельская область 246 236 Гродненская область 291 данные отсутствуют Могилевская область 246 236

Напомним, в январе-сентябре у средней семьи больше всего уходило денег на питание (41,6%). На непродовольственные товары домохозяйства тратили 31,2% от располагаемой суммы в месяц, а на оплату услуг — 23,9%.