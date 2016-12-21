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ШОС разделяет обеспокоенность ОДКБ неспокойной ситуацией в Европе

22.12.2016 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Spurnik. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова является подлым преступлением, заявил в четверг директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев.

ШОС разделяет обеспокоенность ОДКБ неспокойной ситуацией в Европе
© Sputnik Laura Sarkisyan
Военный комитет ОДКБ заседает в Минске

"Те тяжелые события, которые произошли в Турции (убийство посла — Sputnik), это не только подлое преступление, но и события, которые осложняют оперативную и политическую ситуацию", — заявил Сысоев в четверг в Минске.

По его словам, структура, которую он возглавляет, разделяет обеспокоенность руководства ОДКБ ситуацией в Европе. "Европейский регион не является зоной ответственности ШОС, но мы все равно разделяем эту обеспокоенность", — сказал Сысоев. При этом он напомнил о недавних событиях в Турции, в том числе и об убийстве российского посла.

В минувшую среду в Минске состоялось заседание Военного комитета ОДКБ, на котором генсек ОДКБ Николай Бордюжа высказал обеспокоенность ситуацией в восточноевропейском регионе и Центральной Азии. По словам генсека ОДКБ, военно-политическая обстановка "с каждым днем ухудшается, обостряется".

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря на публичном мероприятии в Анкаре. МИД России назвал инцидент террористическим актом. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то, что европейский регион не находится в зоне ответственности ШОС, международная организация отметила ухудшение военно-политической ситуации в...

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