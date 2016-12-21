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Услуги и товары для детей в Могилеве в обновленном каталоге!

22.12.2016 12:52 — Разное | Tut.by  
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Команда проекта TAM.BY представляет поддомен Mogilev.tam.by, который содержит данные о компаниях Могилева и области на создан для удобства пользователей. С помощью поиска легко найти торговую точку, место для отдыха, фирму.

В каталоге вы найдете раздел, где собраны направления, связанные с учёбой, досугом, лечением ребят. Сервис предлагает магазины, поликлиники, центры развития. На странице регионального каталога размещены свежие предложения и скидки компаний.

Услуги и товары для детей в Могилеве

Блок разделен на тематические категории. Кликнув по разделу, пользователь переходит на перечень компаний и учреждений Могилева с телефоном и, при наличии, с адресом сайта.

  • Блок «Детские логопеды» поможет выбрать специалиста для исправления недостатков в речи малышей, решить проблему в умственном и психическом развитии.
  • Раздел «Магазины детских товаров» позволит подобрать торговые точки для покупок определённых товаров: обуви, для младенцев, занятий спортом.
  • Категория «Детские праздники» — это выбор из предложенного перечня агентств, центров, кафе, которые оказывают услуги по проведению дня рождения, юбилеев, торжеств с участием юных могилевчан.
  • Если не с кем оставить дочку или сына, в разделе «Няни» опубликован список агентств, частных лиц, готовых за плату стать помощником в воспитании, уходе.
  • Блок «Центры детского развития» представляет учреждения для развития умственных и физических способностей детей. Они предлагают занятия по методике Монтессори, сказкотерапию, аттракционы, развлекательные программы.
  • «Прокат детских товаров» нужен при временном использовании вещей. В организациях родители могут взять за небольшую плату автокресла, весы, коляски, кроватки, манежи, ходунки.
  • Раздел «Детские развлекательные центры» поможет выбрать место для семейного отдыха, сравнить цены, меню.
  • Перейдя в подраздел «Детские сады», пользователь попадает на список дошкольных учреждений, государственных, частных.

Для удобства пользователей в каталоге Mogilev.tam.by публикуются скидки и акции организаций. Интересные предложения позволят жителям города и области сэкономить на покупке одежды или занятиях с логопедом. Список акций пополняется.

Реклама в каталоге

Mogilev.tam.by предлагает предпринимателям, частным и юридическим лицам место для размещения информации с контактными данными. Не надо заказывать рекламу в СМИ. В месяц ресурс посещают более миллиона людей. С помощью сервиса фирму узнают десятки тысяч жителей города и региона. Для включения в список используйте кнопку «Добавить компанию» в правом верхнем углу портала. Аналогичная ссылка есть и внизу сайта.

Если вы хотите больше возможностей для развития бизнеса, менеджеры предложат вам индивидуальную стратегию по привлечению клиентов. Присоединяйтесь к нам!

 
Теги: Могилев
 
 
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