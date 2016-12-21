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В суде Минского района начался процесс над байкером, который насмерть сбил ребенка

22.12.2016 12:32 — Разное | Tut.by  
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В суде Минского района в открытом судебном заседании начался процесс в отношении мотоциклиста, который 18 июня сбил на поле 14-летнюю девочку.

ДТП произошло около 16.30 в июне. 28-летний мотоциклист, ехал по дороге вблизи деревни Боровцы Минского района. Он не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мотоциклист с тяжелыми травмами госпитализирован, находится в реанимации.

Байкер обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальные санкции по этому преступлению предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

 
 
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Байкер обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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