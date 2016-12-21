|
В суде Минского района начался процесс над байкером, который насмерть сбил ребенка
В суде Минского района в открытом судебном заседании начался процесс в отношении мотоциклиста, который
Байкер обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальные санкции по этому преступлению предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Байкер обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии