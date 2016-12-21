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Яркие снимки, которые лучшим образом характеризуют спортивный год в Беларуси

22.12.2016 13:02 — Разное | Tut.by  
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Ностальгия и радость, восторг и ярость, слезы и боль, изнеможение и разочарование. SPORT.TUT.BY собрал в галерею самые яркие и содержательные фотографии, которые лучшим образом характеризуют белорусский спорт в 2016 году.


Капитан сборной Беларуси по хоккею Андрей Стась сильно радовался заброшенной шайбе в матче с Францией. Эта победа спасла команду от вылета из топ-дивизиона чемпионата мира. Фото: Reuters via TUT.BY

Успех в финале соревнований среди шпажистов в категории «В» на Паралимпийских играх привел колясочника Андрея Праневича в искренний восторг. Фото: Reuters via TUT.BY

После шестнадцати лет за рубежом в прошлом один из лучших гандболистов мира Сергей Рутенко подписал контракт с минским СКА и несколько месяцев с ностальгией играл для белорусских болельщиков. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Теннисистка Виктория Азаренко не сумела сдержать слез во время медицинской паузы на «Ролан Гаррос», так как уже понимала, что из-за повреждения не сможет побороться за победу в турнире. Фото: Reuters via TUT.BY

Южноафриканка Кастер Семеня утешала белорусскую бегунью Марину Арзамасову после финиша в решающем забеге на дистанции 800 метров в Рио-де-Жанейро, в котором белоруска оказалась седьмой. Фото: Reuters via TUT.BY

Шеф федерации тенниса Александр Шакутин шумно радовался победе белорусской команды над россиянками, которая вывела ее в I Мировую группу Кубка Федерации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По случаю Дня Независимости руководство гандбольного СКА устроило для 93-летнего ветерана войны и рекордсмена СССР Александра Корсака поход в бассейн при Доме офицеров, в котором он начинал заниматься плаванием. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Такой получилась реакция пловчихи Александры Герасимени на неудачно завершившийся заплыв в ходе Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Фото: Reuters via TUT.BY

Тренер легендарной футбольной команды «Динамо-1982» Эдуард Малофеев произнес трогательную речь во время открытия мемориальной доски в честь рано ушедшего из жизни игрока Валентина Белькевича. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Иван Тихон продолжал энергично двигаться после того, как отправлял молот в полет над Олимпийским стадионом Жоао Авеланжа. Эта попытка принесла ему серебро Рио-2016. Фото: Reuters via TUT.BY

Игроки сборной Беларуси по футболу Сергей Корниленко (на втором плане) и Тимофей Калачев в экстазе после гола Павла Савицкого в ворота люксембуржцев во время отборочного матча к чемпионату мира 2018 года, который проходил в Борисове. Фото: Reuters via TUT.BY

Штангистка Анастасия Михаленко не могла поверить в то, что на олимпийском турнире ей не покорился рабочий вес. Фото: Reuters via TUT.BY

В четвертьфинале соревнований по настольному теннису в Рио-2016 Владимир Самсонов повредил ребро, что, впрочем, не помешало ему обыграть соперника из Германии Дмитрия Овчарова. Фото: Reuters via TUT.BY

Болельщики сборной Беларуси по футболу с разными флагами поддерживали любимую команду в матче с вице-чемпионами Европы французами в рамках отборочного цикла к ЧМ-2018. Встреча завершилась боевой ничьей. Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в трех сетах проиграла белорусской сопернице Александре Саснович битву вторых номеров в матче Кубка Федерации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Министр спота и туризма Александр Шамко (слева) и руководитель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко остались разочарованы итогом олимпийского квалификационного турнира по хоккею, который проходил в Минске. Белорусы по буллитам проиграли словенцам путевку на Игры в Пхенчхан. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусская бегунья Анастасия Пузакова упала на трассу после финиша на дистанции 3000 метров в олимпийском Рио-де-Жанейро. Фото: Reuters via TUT.BY

Перед встречей с бразильянками на Играх в Рио баскетболистка Мария Попова в знак поддержки тренера Анатолия Буяльского положила руку ему на плечо. Фото: Reuters via TUT.BY

Девушки из команды по художественной гимнастике в групповых упражнениях расплакались в связи с ошибкой в программе, которая оставила их за бортом. Побороться за пьедестал судьи им не позволили. Фото: Reuters via TUT.BY

Тяжелоатлет Вадим Стрельцов пришел в ярость после того, как не смог взять вес, который позволял ему вступить в борьбу за золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Фото: Reuters via TUT.BY

Форвард минского «Динамо» Лука Роткович (слева) разделил радость с болельщиками по случаю своего гола и камбэка команды в принципиальном матче в гостях против БАТЭ, который завершился со счетом 3:3. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич сгорал от стыда после поражения в двухматчевом противостоянии с «Астаной», которое привело к пропуску еврокубкового сезона для белорусского чемпиона. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Президент Беларуси и лидер президентской команды по хоккею Александр Лукашенко и тренер Михаил Захаров остались довольным тем, как для коллектива завершился очередной Рождественский турнир среди любителей хоккея. Ему в девятый раз в истории соревнования достался кубок победителей. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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Ностальгия и радость, восторг и ярость, слезы и боль, изнеможение и разочарование. SPORT.TUT.BY собрал в галерею самые яркие и содержательные фотографии, которые лучшим...

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