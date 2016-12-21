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Кондрусевич просит внести правки в этические нормы медработников
22.12.2016 13:17 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич намерен выступить с официальным заявлением и попросить Министерство здравоохранения внести изменения в проект постановления, который должен утвердить Нормы медицинской этики и деонтологии.
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Проект норм
"Наверное, такие этические нормы нужны. Но хорошо рассмотрев этот проект, этики там не очень много видно. Один из пунктов запрещает носить религиозные знаки. Я не знаю, куда мы возвращаемся. Можно носить значок принадлежности к партии, общественной организации, а знак принадлежности к своей религии нельзя. Можно иметь рекламу пива, алкоголя, табака, а религиозный знак нельзя", — заметил Тадеуш Кондрусевич.
На фоне повсеместной рекламы алкоголя, табака и казино, запрещение медработникам открыто носить религиозные знаки выглядит как дискриминация, считает Кондрусевич.
"Я надеюсь, что эти нормы будут исправлены", — заметил глава римско-католической церкви в Беларуси.
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В проекте этических норм медработников есть пункт, запрещающий носить религиозные знаки - по мнению главы РКЦ в Беларуси Тадеуша Кондрусевича, он носит...
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