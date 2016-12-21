МИНСК, 22 дек — Sputnik. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич намерен выступить с официальным заявлением и попросить Министерство здравоохранения внести изменения в проект постановления, который должен утвердить Нормы медицинской этики и деонтологии.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Шпильки дома: медикам хотят запретить носить каблуки и короткие халаты

Проект норм вынесен на обсуждение . Замечания и предложения по нему принимаются до 29 декабря 2016 года. Согласно предложенным нормам, среди прочего не допускается открытое ношение медработниками и фармацевтами знаков религиозного отличия .

"Наверное, такие этические нормы нужны. Но хорошо рассмотрев этот проект, этики там не очень много видно. Один из пунктов запрещает носить религиозные знаки. Я не знаю, куда мы возвращаемся. Можно носить значок принадлежности к партии, общественной организации, а знак принадлежности к своей религии нельзя. Можно иметь рекламу пива, алкоголя, табака, а религиозный знак нельзя", — заметил Тадеуш Кондрусевич.

На фоне повсеместной рекламы алкоголя, табака и казино, запрещение медработникам открыто носить религиозные знаки выглядит как дискриминация, считает Кондрусевич.

"Я надеюсь, что эти нормы будут исправлены", — заметил глава римско-католической церкви в Беларуси.