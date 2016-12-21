Сквер «Котовка» в Сельхозпоселке решено сохранить . Об этом 21 декабря на пресс-конференции «Об итогах социально-экономического развития города» заявил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. В Товариществе «Зеленая сеть» считают: случай с Котовкой вскрыл огромную проблему в том, как в стране принимаются градостроительные решения и учитывается мнение общественности.



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— Андрей Шорец полагает, что вопрос со сквером Котовка — надуманный. Мы же считаем, что он непродуманный. Причем не продуман именно городскими властями. Можно, конечно, рассматривать Котовку как единичный, вырванный из контекста случай. Но, на наш взгляд, это лишь очередной, может быть, более яркий пример неграмотной городской политики, — комментирует Ярослав Бекиш, координатор Товарищества «Зеленая сеть».

Экологи отмечают, что сегодня в крупных городах Беларуси наблюдается существенная нехватка доступных зеленых зон. Учитывая, что их количество, особенно в Минске, стремительно сокращается, горожане нуждаются в зелени не меньше, чем в других объектах городской инфраструктуры. Это вопрос разумного баланса. В Минске же только в текущем году было уничтожено несколько важных зеленых территорий, безостановочно разрушается водно-зеленый диаметр. Например, сквер на улице Матусевича сейчас вырубают под строительство костела, а в парке 60-летия Октября — под строительство спортивного центра с кортами, тренажерками и кафе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Такого накала конфликта, который мы наблюдали в прошлые недели в Котовке, можно было легко избежать. Было бы достаточно, если бы чиновники просто качественно выполняли свою работу и общались с людьми, — добавляет Ярослав Бекиш. — Глава Мингорисполкома перекладывает ответственность за развитие локальной городской территории на общественные организации и людей. Мы, конечно, примем на себя эту ответственность. Но для этого горожане должны иметь нормальные, понятные инструменты. Наша готовность ухаживать за теми или иными зелеными территориями не отменяет ответственности городских властей.

— Это совместная победа всех небезразличных горожан. Мы очень рады, что нас услышали и наше мнение учли. Котовка для нас — это место, где встречаются соседи, дети, мы общаемся друг с другом и вместе проводим время. Несомненно, мы всегда убираем в сквере и следим за порядком. Но, конечно, хотелось бы, чтобы представители «Зеленстроя» компенсировали срубленные деревья, — комментирует новость жительница Сельхозпоселка Татьяна.

Местные жители и активисты обращают внимание, что пока никакого документально подтвержденного решения об отмене строительства в сквере Котовка нет. Но какое бы решение власти ни приняли, данная ситуация должна стать предметом переосмысления. Экологи отмечают, что пока еще в Минске остались деревья и парки, городской администрации, застройщикам, горожанам и заинтересованному экспертному сообществу необходимо совместно обсуждать и договариваться об иных принципах развития столицы и участия в нем общественности.