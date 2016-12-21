﻿﻿ Информационная зона отдыха и развлечений в Бресте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Информационная зона отдыха и развлечений в Бресте

22.12.2016 13:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экскурсионный или исторический досуг, пассивное ничегонеделанье, активные виды отдыха и развлечений - часть жизни каждого. Как оперативно найти место для отдыха, ночной клуб, тир или картинг в Бресте? Мы позаботились об этом, создав на базе каталога TAM.BY поддомен региона - Brest.tam.by. Онлайн-территория познакомит с креативными местами для отдыха и развлечений в Бресте и области, с их месторасположением, графиком работы, стоимостью услуг. Актуальная, полная информация - и вы строите планы на ближайшие выходные!

Территория отдыха и развлечений Бреста, или мы подскажем, чем увлечься

Вы знаете все караоке-клубы города, но хотите познакомиться с бильярдными? Предпочитаете рафтинг, джиппинг и им подобные развлечения? Объемная база данных о местах отдыха и развлечений в Бресте поразит своей полнотой того, кого сложно чем-то удивить. Актуальная информация не только собирается нашими специалистами, но и проверяется, сортируется. Вам остается только сделать запрос, настроив фильтры. И выбрать новое место для посещения или новое развлечение!

Раздел "Отдых и развлечения в Бресте" познакомит с:

  • местами отдыха для детей. Провести время с ребенком - значит вселить в него уверенность, помочь социальной адаптации, научить дружить. Перечень цирков, детских квестов, аквапарки, зоопарки, дельфинарии, залы игровых автоматов и детские развлекательные центры - в вашем распоряжении;
  • видами досуга для активных, уверенных в себе. Пейнтбол, страйкбол, лазертаг, стрельба, картинг и экстремальные развлечения собраны в одном месте;
  • новинками отдыха, развлечениями в виде посещения казино, боулинга, бильярда, сауны, ресторанного комплекса;
  • классикой досуга. Музеи, галереи, клубы по интересам - приятное времяпрепровождение рядом;
  • "мелочами" в виде конных прогулок, посещения парков культуры и отдыха, кинотеатров.

Поддомен Brest.tam.by - это не только полезная, действенная информация соответствующей тематики. Это еще и территория экономии. Знакомьтесь!

Премиум-развлечения по эконом-цене, или специальная "фишка"

Сэкономить на посещении цирка и на эти деньги пойти с малышами в кондитерскую? Это реальность данного раздела. Мы знакомим вас с выгодными предложениями, поэтому без утайки расскажем о скидках на меню в ресторанах Бреста и области, бесплатном входе в караоке, о квесте для именинника без оплаты или... Новый день - новые предложения. Заходите в гости!

Привлечение клиентов: предложение о сотрудничестве

Ваш новый ночной клуб поражает концепцией, ресторан - авторским меню? Вы - владелец картинга или молодежного театра в городе? О вас мало кто знает? Измените это с помощью Brest.tam.by! Поиск по региону, тысячи посещений в день, минимальные затраты средств, времени - и о вас знают по всей стране! Работаем вместе!

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экскурсионный или исторический досуг, пассивное ничегонеделанье, активные виды отдыха и развлечений - часть жизни каждого. Как оперативно найти место для отдыха,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
новые подробности о секретном проекте "Курганец-25"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика