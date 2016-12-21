МИНСК, 22 дек — Sputnik. Региональная антитеррористическая структура ШОС заинтересована в сотрудничестве с Комитетом государственной Беларуси, заявил журналистам в четверг в Минске директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев.



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Международная научно-практическая конференция "Подготовка кадров для субъектов системы обеспечения национальной безопасности. История и современность", которая организована Институтом национальной безопасности и КГБ и приурочена к 70-летию со дня образования института, проходит в Минске.

"С КГБ Беларуси мы строим добрые отношения", — сказал Сысоев.

По его словам, летом текущего года он посещал Минск, и во время этого визита было подписано соглашение с КГБ о сотрудничестве. "Сегодня я встречусь с председателем КГБ Беларуси Валерием Павловичем Вакульчиком и напомню о подписанном соглашении", — сказал он.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве спецслужб стран ШОС, Сысоев сказал, что "эта сфера уникальная. Не бывает дружественных спецслужб, потому что есть секреты".

Сысоев также отметил роль Института нацбезопасности КГБ Беларуси в подготовке кадров для спецслужб. По его словам, во время СССР "минские курсы КГБ были самыми продвинутыми и профессиональными курсами во всем Союзе", — сказал Сысоев.