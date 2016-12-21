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Сысоев: ШОС заинтересована в сотрудничестве с КГБ Беларуси
22.12.2016 13:28 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Региональная антитеррористическая структура ШОС заинтересована в сотрудничестве с Комитетом государственной Беларуси, заявил журналистам в четверг в Минске директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев.
© Sputnik / Вера Дашкевич.
Международная научно-практическая конференция "Подготовка кадров для субъектов системы обеспечения национальной безопасности. История и современность", которая организована Институтом национальной безопасности и КГБ и приурочена к 70-летию со дня образования института, проходит в Минске.
"С КГБ Беларуси мы строим добрые отношения", — сказал Сысоев.
По его словам, летом текущего года он посещал Минск, и во время этого визита было подписано соглашение с КГБ о сотрудничестве. "Сегодня я встречусь с председателем КГБ Беларуси Валерием Павловичем Вакульчиком и напомню о подписанном соглашении", — сказал он.
Отвечая на вопрос о сотрудничестве спецслужб стран ШОС, Сысоев сказал, что "эта сфера уникальная. Не бывает дружественных спецслужб, потому что есть секреты".
Сысоев также отметил роль Института нацбезопасности КГБ Беларуси в подготовке кадров для спецслужб. По его словам, во время СССР "минские курсы КГБ были самыми продвинутыми и профессиональными курсами во всем Союзе", — сказал Сысоев.
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Белорусская школа КГБ являлась, по словам представителя ШОС, самой профессиональной на пространстве Советского Союза.
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