Во время киберспортивного турнира, проходящего в Красноярске, на одного из участников напали с требованием передать внутриигровые предметы. Грабителей уже задержали и возбудили против них уголовное дело по статье «Разбой», сообщает dtf.ru.





Житель Новосибирска приехал в Красноярск, чтобы принять участие в киберспортивном турнире. Во время соревнования к нему подошли двое молодых людей и предложили пройти с ними в автомобиль.

Внутри машины грабители при помощи огнестрельного оружия заставили игрока передать им внутриигровые предметы общей стоимостью 27 тысяч российских рублей (около 450 долларов по текущему курсу).

Источник не сообщает по какой игре проходило соревнование в Красноярске. По непроверенным данным, злоумышленники получили от киберспортсмена предметы в шутере Counter-Strike: Global Offensive.

После случившегося геймер обратился в полицию и вскоре преступников задержали. Ими оказались двое жителей Красноярска в возрасте 22 и 25 лет. Им грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Разбой».