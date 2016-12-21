Открылось движение по завершенной второй Минской кольцевой автомобильной дороге (МКАД-2). Президент перерезал символическую ленту, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На церемонии открытия движения по второй Минской кольцевой автодороге он поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения. Президент отметил, что в последнее время большое внимание уделяется строительству трасс республиканского значения, а местные дороги приходят в непригодность.

«Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения», — отметил Александр Лукашенко.

«В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром. От районных центров до областных у нас более или менее неплохие дороги, но их тоже кое-где надо приводить в порядок», — сказал президент.

Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

«Пока не принято решение, разные варианты будем рассматривать. Но решение примем в ближайшее время», — подчеркнул глава государства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Около года назад — 6 октября 2015-го года, Александр Лукашенко протестировал новый участок за рулем авто.

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Общая протяженность новой кольцевой вокруг Минска составляет около 160 км. Причем участок длиной 88 км проходит в новом направлении, а 72 км совмещены с существующими автомобильными дорогами. При проектировании МКАД-2 учтена сеть автомобильных дорог, существующая и перспективная жилая и дачная застройка, границы рекреационных зон, природоохранных территорий и мест, представляющих историческую ценность.

Строительство трассы осуществлялось в два этапа. Вторая кольцевая автодорога проложена с максимально возможным удалением от населенных пунктов, садоводческих товариществ и без сноса строений. Расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч.

Примечательно, что в строительстве дороги использовали цементобетон — это повысит долговечность дорожного покрытия, снизит затраты на ремонт и содержание магистрали.