История о том, как читательница просила уберечь дядю от " черного маклера ", получила продолжение: в редакцию пришел тот самый дядя. Владимир — настоящее имя героя материала — уверяет: все не так, как рассказали его родственницы. Впрочем, мужчина не отрицает, что сидел в тюрьме, нигде не работает и… собирается продать единственную квартиру.





Владимир появился в редакции не один.

— Это мои родственники по материнской линии, племянница с мужем, — кивнул он в сторону смуглых мужчины и женщины. — То, что наговорили те родственницы — неправда!

Владимир рассказал, что небольшая квартирка на улице Столетова досталась ему в наследство от родителей. Отец умер давно, а мама — в 2015 году. После смерти матери Владимир и не собирался оформлять право на наследство, потому что считался единственным наследником. Было еще два родных брата, но и они уже умерли. Документы на квартиру хранились у родственниц - у Раисы, бывшей жены родного брата и ее дочери. Квартиры родственниц и Владимира находятся на одной лестничной площадке.

— 29 ноября 2016 года вступил в право наследства, потому что собрался сменить место жительства и продать квартиру. Но родственницы не отдавали документы и просили переписать квартиру на них (здесь личная позиция Владимира. Напомним, что в предыдущем материале родственницы говорили о том, что не претендуют на его жилплощадь. - TUT.BY). Тогда я обратился в БРТИ, восстановил техпаспорт на жилье. Потом заключил договор на продажу квартиры с агентством недвижимости. Все законно. Когда клиенты пришли смотреть квартиру, родственницы выбежали на лестничную площадку, начали прогонять их и кричать. А потом еще и в розыск меня объявили. Все это время я был дома и просто не открывал им двери.

Владимир рассказал, что недавно отбывал срок в тюрьме за драку.

— И в тюрьме сидел всего три месяца. Только надо было 1000 долларов морального ущерба заплатить пострадавшему.

— Заплатили?

— Да.

— Вы где-то работаете?

— Сейчас нет. Раньше работал санитаром в психоневрологическом интернате на Ваупшасова. Туда сложно было попасть: пришлось сдать тест у психолога на 400 вопросов! У меня все в порядке с головой. А родственницы мало того, что оклеветали, так еще и в БРТИ написали, чтобы запрет на продажу квартиры наложить. Где деньги взял на моральный ущерб? Не могу сказать. Но все заплатил.

— Родственницы волнуются, что продадите единственное жилье и останетесь бомжем.

— Раиса, бывшая жена моего покойного брата, мне не родня. Они же с братом были в разводе. Она с дочкой просила переписать на нее квартиру, говорила, чтобы жил, где хочу. Я хочу уехать отсюда, поменять страну. Поеду в Санкт-Петербург, к друзьям, которые зовут с 2000 года. Раньше себе этого позволить не мог, был женат, мать жила еще. А теперь разведен, ничем не связан.

Забегая вперед, скажем, что агенту по недвижимости Владимир сказал, что после продажи квартиры уедет жить в Украину.

В разговор с Владимиром местами вмешивается женщина, что пришла вместе с ним. Подсказывает, что надо рассказывать, а что нет. Легко ориентируется в датах, знает имена-фамилии родственниц, которые обращались в редакцию TUT.BY. Женщина также вспоминает историю пятилетней давности, когда Владимир через это же агентство продавал дачу. То есть действительно получается, что у мужчины после продажи квартиры не будет своего угла.

Бывшая жена брата Раиса, узнав, что Владимир также был в редакции, продолжает настаивать: его «охмурили».

— 9 ноября он вышел из тюрьмы, забрал паспорт, который у меня хранился и комплект ключей от квартиры, — говорит Раиса. — Документы на жилье Владимир оставил у нас «чтобы не поддаться соблазну продать свое жилье». Тогда еще узнала, что он по решению суда должен был выплатить моральную компенсацию в размере 1200 долларов и 630 рублей пошлины. Предложила оплатить этот штраф, на что он сказал: «люди уже заплатили». А потом пропал. 12 декабря в его квартиру пришли люди, начали все фотографировать. Мне показалось, что с ним что-то случилось. И когда начала спрашивать, где же Володя, его через минут пятнадцать бледного и какого-то охмуренного, привез на машине черненький парень. Потом уже от местных бомжей узнала, что Владимир живет в Дражне у цыган. Теперь нам страшно, что он продаст эту квартиру — единственное жилье! — и придет ночевать к нам под дверь.

Чтобы расставить все точки над «і», мы позвонили риелтору Александру, который занимается продажей квартиры Владимира.

— С Владимиром у нас заключен договор на продажу объекта недвижимости и в агентстве хранятся подлинники документов на его квартиру. 29 ноября Владимир вступил в наследство после смерти матери: 1\6 доли у него была много лет назад, а сейчас он получил 5\6 долей — это уже полная квартира. Известно, что Владимир живет с родственниками на одной площадке и у них сложные отношения.

— Был ли наложен запрет в БРТИ на продажу квартиры?

— Такой момент есть. Но правильно будет говорить об отметке в БРТИ «о заявлении заинтересованного лица о юридических фактах, в результате которых могут произойти возникновение, переход или прекращение, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество». Но такое заявление в БРТИ может написать любой, если у него есть претензии к тому, кто продает жилье. В то же время, это заявление не мешает искать покупателей и продавать квартиру. Просто когда сделка будет регистрироваться в БРТИ, специалисты позвонят родственникам и предложат предоставить юридически значимые документы, которые подтверждают их право на эту квартиру. Если такие документы не будут предоставлены, через пять дней произойдет регистрация объекта на того человека, который его купил. Здесь все как белый день. Владимир — человек адекватный, вчера прошел экспертизу (психолого-психиатрическую. — TUT.BY).

— Результаты уже известны?

— Там все будет хорошо. Это адекватный человек, хотя у него есть заболевание — так он «косил» от армии в советские времена. Это, извините, просто нервный человек.

— Вы знаете, куда собирается уехать Владимир, когда продаст свою квартиру?

— Сказал, что в Украину.

— А нам — что едет в Питер.

— Тогда скажу вам как юрист. Человек имеет право продать свою недвижимость, получить деньги и дальше распоряжаться своей судьбой, как хочет. Может уехать, куда захочет, хоть в домик в деревне, хоть в Питер. Что будет делать человек с деньгами, купит ли он что-то взамен — это уже его личное дело, а не наше.

Агентство: Будем предлагать Владимиру купить другое жилье

— Вчера родственница Владимира приходила к нам, — рассказывают в агентстве. — То, что они написали заявление в БРТИ, милицию, обратились в СМИ — это эмоциональный способ. Мы разъяснили: если есть тревоги по отношению к Владимиру, можно обратиться в прокуратуру и ограничить его дееспособность. Тогда он не сможет совершать определенные финансовые операции. Но это в том случае, если действительно есть предпосылки к этому.

С другой стороны, есть позиция Владимира, который обратился в агентство с оригиналами документов и желанием продать свою недвижимость. Сам лично заключил договор на продажу квартиры, собственником которой и является. Его родственница высказала пожелание присутствовать на сделке, хочет видеть, сколько денег на руки получит Владимир. А он, наоборот, против. Мы посоветовали Раисе наладить контакт с Владимиром, поскольку только он в праве решать, должны присутствовать на сделке третьи лица или нет.

— А как быть с его возможной недееспособностью?

— На днях он прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Официального результата еще нет. Ответ ждем в пятницу. Ведь психические заболевания бывают разные. Если комиссия вынесет заключение, что человек не отдает отчет своим действиям, тогда будет ставиться вопрос о признании человека недееспособным в судебном порядке.

В случае если судом будет установлена вина агентства в каком-то действии либо бездействии по выявлению фактов в препятствии совершения сделки либо признания ее недействительной, тогда агентство будет нести ответственность. Поэтому агентство заинтересовано в том, чтобы сделка с Владимиром была проведена с соблюдением законных интересов всех сторон: Владимира, его родственников, агентства и предполагаемого покупателя.

— В свою очередь мы будем предлагать Владимиру купить жилье взамен, чтобы осталась необходимая ему денежная разница. Но в то же время агентство не вправе настаивать на этом: каждый продавец волен самостоятельно выбрать условия продажи своей недвижимости и то, как он дальше будет распоряжаться своими деньгами.