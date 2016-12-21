Важная новость для жителей Бреста и области: теперь знакомиться с новостями компаний, заказывать услуги, покупать товары еще проще. Начал работу обновленный каталог Brest.tam.by , являющийся частью TAM.BY. Пользование остается простым, как и раньше, но более функциональным, полезным.

Чем полезен каталог?

Пользуясь специальным разделом «Органы государственной власти в Бресте», вы получаете возможность:

узнать, какие нотариусы, кадровые агентства, фонды, органы исполнительной власти работают в Бресте;

выяснить, какие услуги могут оказать прокуратуры города, центры занятости, министерства, санэпидемстанции и как с ними связаться;

ознакомится, как работают военкоматы, коммунальные службы, адвокаты, религиозные организации;

воспользоваться помощью юристов, паспортно-визовой службы, органов финансового регулирования, налоговых инспекций, посольств и консульств;

обратиться в суды, ЗАГСы, кадастровые агентства.

Чтобы узнать, какие услуги может предоставить интересующее государственное учреждение, свяжитесь с его представителями. Контактные данные, карту проезда, действующие официальные интернет-сайты компаний найдете в обновленном каталоге Brest.tam.by .

Государственные учреждения: найти легко!

Теперь не нужно обзванивать, посещать «миллион» инстанций в поисках выхода из возникшей ситуации, прояснения интересующих моментов. Подберите варианты, пользуясь каталогом. Достаточно кликнуть на нужный подраздел и будут показаны полезные учреждения. Предоставляется возможность ознакомиться с отзывами пользователей, провести сравнительный анализ и сделать выбор.

Выгодное сотрудничество

Желаете, чтобы о работе вашего учреждения узнали граждане Бреста и области, воспользуйтесь услугой каталога и разместите информацию о вашей компании. Предоставляется возможность опубликовать полезные сведения, важную информацию, которая будет просматриваться тысячами пользователей.

Каталог Brest.tam.by оптимизирован под популярные ключевые запросы, постоянно осуществляется обновление данных. Исходя из этого, ваше учреждение будет найдено каждым жителем Бреста и области, нуждающимся в услугах данного спектра. Довольные пользователи смогут оставлять положительные отзывы о вашей деятельности, вместе с чем, поднимать вам авторитет и привлекать новых клиентов.