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Мелитина Станюта завершает спортивную карьеру

22.12.2016 13:47 — Разное | БДГ  
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Белорусская гимнастка, завоевавшая множество наград и прославившая Беларусь, Мелитина Станюта объявила о том, что завершает спортивную карьеру.

Спортсменка еще раз выйдет на ковер 23 декабря в рамках завершения международных соревнований по художественной гимнастике среди детей Baby Cup BSB Bank. Это выступление состоится 23 декабря во Дворце спорта, оно же будет приурочено к проводам чемпионки.

Мелитина Станюта призналась, что решение о завершении карьеры пришло после долгих раздумий и окончательно созрело, когда на Олимпиаде-2016 к Рио она не попала в число призеров, заняв 5-е место.

«Если это мой завершающий выход на ковер, то можно сказать, что над этой программой работала всю жизнь. Хочется уйти красиво. Пожалуй, каждый спортсмен стремится к этому. Мне будет приятно завершить свой спортивный путь именно там, где начинала. Надеюсь, что после моего ухода откроются новые яркие имена. Уверена, что на предстоящем Baby Сuр их уже можно будет увидеть», - сказала Станюта, пишет sputnik.by.

Спортивная карьера Станюты началась в 2005 году, затем она многократно становилась призером мировых и европейских чемпионатов, побеждала на этапах Кубка мира, Универсиаде и Всемирных играх. В 2015 году Мелитина Станюта стала заслуженным мастером спорта. Гимнастка является правнучкой народной артистки Советского Союза Стефании Станюты.

Фото: alex_puryhin

 
 
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Белорусская гимнастка, завоевавшая множество наград и прославившая Беларусь, Мелитина Станюта объявила о том, что завершает спортивную карьеру.

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