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Представительный католический форум пройдет в Минске в следующем году

22.12.2016 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Пленарное заседание  Совета Конференций католических епископов Европы пройдет в Минске в отеле "Виктория Олимп" 28 сентября —1 октября 21017 года, рассказал журналистам в четверг Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Представительный католический форум пройдет в Минске в следующем году
© Sputnik Владимир Макаров
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"Это очень важное событие. И для Костела, и для страны. Наверное, нам будет нелегко организовать такое мероприятие, но нам доверили.  Приедет около 75 человек, из них около 45 —50 человек — это будут епископы и кардиналы", — рассказал Кондрусевич.

Ожидается, что среди участников форума будут эксперты из Ватикана, а также представители Костела с других континентов.

Митрополит рассказал, что несколько недель назад в Минск приезжали представители штаб-квартиры Совета (находиться в Швейцарии — Sputnik), оценили ход подготовки к форуму, встретились с заместителем главы администрации президента Игорем Бузовским (теперь уже бывшим — 21 января глава государства отправил Игоря Бузовсокго в отставку в связи с переходом на другую работу — Sputnik).

"Само событие воспринимается белорусскими властями благосклонно. Это же и имидж страны", — так охарактеризовал итог встречи организаторов католического форума с представителями власти митрополит.

Святая имша во время форума пройдет в трех столичных храмах  в Костеле Святого Симеона и Святой Елены (Красном Костеле), Костеле Святой Троицы на Золотой Горке и Минском архикафедральном костеле.

 
Теги: Минск
 
 
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Около полусотни епископов и кардиналов приедут в Минск осенью 2017 года Пленарное заседание Совета Конференций католических епископов Европы.

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