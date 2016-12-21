МИНСК, 22 дек — Sputnik. Пленарное заседание Совета Конференций католических епископов Европы пройдет в Минске в отеле "Виктория Олимп" 28 сентября —1 октября 21017 года, рассказал журналистам в четверг Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.



© Sputnik Владимир Макаров Кондрусевич просит внести правки в этические нормы медработников

"Это очень важное событие. И для Костела, и для страны. Наверное, нам будет нелегко организовать такое мероприятие, но нам доверили. Приедет около 75 человек, из них около 45 —50 человек — это будут епископы и кардиналы", — рассказал Кондрусевич.

Ожидается, что среди участников форума будут эксперты из Ватикана, а также представители Костела с других континентов.

Митрополит рассказал, что несколько недель назад в Минск приезжали представители штаб-квартиры Совета (находиться в Швейцарии — Sputnik), оценили ход подготовки к форуму, встретились с заместителем главы администрации президента Игорем Бузовским (теперь уже бывшим — 21 января глава государства отправил Игоря Бузовсокго в отставку в связи с переходом на другую работу — Sputnik).

"Само событие воспринимается белорусскими властями благосклонно. Это же и имидж страны", — так охарактеризовал итог встречи организаторов католического форума с представителями власти митрополит.

Святая имша во время форума пройдет в трех столичных храмах в Костеле Святого Симеона и Святой Елены (Красном Костеле), Костеле Святой Троицы на Золотой Горке и Минском архикафедральном костеле.