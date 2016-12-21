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МИД Беларуси расценил высказывания российского историка как неуважение суверенитета
22.12.2016 13:43 — Разное | Ежедневник
фото: euroradio.fm
22 декабря советнику-посланнику посольства России в Беларуси Вадиму Гусеву был заявлен протест.
В ходе встречи в МИД российскому дипломату был заявлен протест в связи с высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова.
МИД заявил о «необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений». Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, – уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности.
В своем выступлении Леонид Решетников назвал Беларусь исторической частью России и упрекнул ее в отдалении от Москвы.
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22 декабря советнику-посланнику посольства России в Беларуси Вадиму Гусеву был заявлен протест.
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