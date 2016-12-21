﻿ В Германии известная женщина-судья отдала голевой пас. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Германии известная женщина-судья отдала голевой пас

22.12.2016 14:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Немецкая арбитр Бибиана Штайнхаус случайно ассистировала в голевой атаке в матче второй Бундеслиги между «Унион Берлин» и «Гройтер Фюрт».

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Берлинцы выбивали мяч подальше, но на пути оказалась судья, и отдала в итоге оригинальный голевой пас. Фрау Бибиане пришлось выслушать гневную тираду от Феликса Крооса, ведь этот «ассист» стоил «Юниону» победы.

Смотрите также
Парашютист доставил мяч на поединок «Аякс» — ПСВ
Запасной вратарь "МЮ" рассмешил интернет безнадежным выражением лица на скамейке запасных
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Берлинцы выбивали мяч подальше, но на пути оказалась судья, и отдала в итоге оригинальный голевой пас.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Более 400 дворов отремонтируют в Минске в 2017 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика