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В Германии известная женщина-судья отдала голевой пас
Немецкая арбитр Бибиана Штайнхаус случайно ассистировала в голевой атаке в матче второй Бундеслиги между «Унион Берлин» и «Гройтер Фюрт».
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Берлинцы выбивали мяч подальше, но на пути оказалась судья, и отдала в итоге оригинальный голевой пас. Фрау Бибиане пришлось выслушать гневную тираду от Феликса Крооса, ведь этот «ассист» стоил «Юниону» победы.
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Берлинцы выбивали мяч подальше, но на пути оказалась судья, и отдала в итоге оригинальный голевой пас.
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