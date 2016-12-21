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Более 400 дворов отремонтируют в Минске в 2017 году

22.12.2016 14:09 — Разное | Tut.by  
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Фото с сайта minsknews.by

Больше 400 дворовых территорий планируется отремонтировать в Минске в 2017 году, в 10 дворах запланирован капитальный ремонт. Об этом сообщила заместитель генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич.

Капитальный ремонт дворов предполагает не только ремонт асфальтобетонного покрытия и пешеходных связей, но и оборудование огражденных детских площадок, меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

В текущем году благоустроено 528 дворовых территорий, отремонтированы дворовые проезды и пешеходные связи. Особое внимание уделено приведению в порядок лестниц, урн, скамеек. Установлено более 800 единиц детского оборудования. На эти работы привлекались в том числе средства населения и субъектов хозяйствования. По словам Галины Гилевич, за счет выбора на конкурсной основе организаций, выполняющих работы, удалось сэкономить бюджетные средства, которые также направлены на благоустройство дворов.

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Теги: Минск
 
 
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В них отремонтируют асфальтобетонное покрытие, пешеходные дорожки, сделают ограждение детских площадок.

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