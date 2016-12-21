МИНСК, 22 дек — Sputnik. Митрополит Минский и Заславский Павел поздравил всех верующих с наступающими рождественскими праздниками и предостерег от увлечения восточными культами. Также митрополит призвал белорусов, оглядываясь на события, которые происходят в мире, ценить мир в нашей стране.



© Sputnik / Виктор Толочко Митрополит Павел: мирная Беларусь на Западе не нужна

"Всем жителям нашей республики, священнослужителям, политикам, простым гражданам желаю жить в мире. Чтобы радость, которую вселяет в сердце каждого праздник Рождества Христова, нас всех вдохновляла. И пусть следующий год будет мирным, благополучным, созидательным. Чтобы мы, оглядываясь вокруг, видя, что происходит в мире, научились ценить мир в нашей стране. Всем благословения Божьего", — пожелал митрополит во время Епархиального собрания Минской епархии Белорусской Православной Церкви.

Павел признался, что не одобряет стремление присвоить каждому наступающему году название какого-нибудь животного, в этом году — птицы, митрополит не одобряет. Пришедшую из Китая традицию в церкви называют не иначе как суевериями.

"Нас пытаются увлечь чем-то необычным: год быка, год козы, других зверюшек. А церковь призывает накануне Рождества, особенно во время поста, заняться другим: вспомнить, что сделал в году неправильно, кого обидел, с тем, чтобы уйти от этого в Новом году. Это и есть стремление к самосовершенствованию", — подчеркнул митрополит.

Он отметил, что молодые люди не получают должного духовного образования. И в то время как доступ к информации свободный, защитного иммунитета у детей, молодежи нет.

"Если бы дети, молодежь получали духовное воспитание в семье, они бы понимали, что хорошо, а что плохо, и тогда хорошего бы держались, а плохого избегали. Церковь к различным псевдорелигиозным культам относится однозначно — не теряйте время понапрасну", — подчеркнул Митрополит.