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Митрополит Павел: не увлекайтесь восточными культами

22.12.2016 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Митрополит Минский и Заславский Павел поздравил всех верующих с наступающими рождественскими праздниками и предостерег от увлечения восточными культами. Также митрополит призвал белорусов, оглядываясь на события, которые происходят в мире, ценить мир в нашей стране.

Митрополит Павел: не увлекайтесь восточными культами
© Sputnik / Виктор Толочко
Митрополит Павел: мирная Беларусь на Западе не нужна

"Всем жителям нашей республики, священнослужителям, политикам, простым гражданам желаю жить в мире. Чтобы радость, которую вселяет в сердце каждого праздник Рождества Христова, нас всех вдохновляла. И пусть следующий год будет мирным, благополучным, созидательным. Чтобы мы, оглядываясь вокруг, видя, что происходит в мире, научились ценить мир в нашей стране. Всем благословения Божьего", — пожелал митрополит во время Епархиального собрания Минской епархии Белорусской Православной Церкви.

Павел признался, что не одобряет стремление присвоить каждому наступающему году название какого-нибудь животного, в этом году — птицы, митрополит не одобряет. Пришедшую из Китая традицию в церкви называют не иначе как суевериями.

"Нас пытаются увлечь чем-то необычным: год быка, год козы, других зверюшек. А церковь призывает накануне Рождества, особенно во время поста, заняться другим: вспомнить, что сделал в году неправильно, кого обидел, с тем, чтобы уйти от этого в Новом году. Это и есть стремление к самосовершенствованию", — подчеркнул митрополит.

Он отметил, что молодые люди не получают должного духовного образования. И в то время как доступ к информации свободный, защитного иммунитета у детей, молодежи нет.

"Если бы дети, молодежь получали духовное воспитание в семье, они бы понимали, что хорошо, а что плохо, и тогда хорошего бы держались, а плохого избегали. Церковь к различным псевдорелигиозным культам относится однозначно — не теряйте время понапрасну", — подчеркнул Митрополит.

 
Теги: Минск
 
 
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Год петуха, который встречают по китайскому календарю, для христиан не более чем суеверие, считает митрополит.

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