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Пострадавшей при взрыве в метро в Москве белоруске ничего не угрожает
22.12.2016 14:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Советник-посланник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Павел Легкий рассказал радио Sputnik Беларусь, что среди шести пострадавших при взрыве есть гражданка Беларуси, ее зовут Вероника Курадовец.
"Вероника была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая помощь. К этому часу она уже покинула лечебное учреждение, так как госпитализация ей не требуется", — сообщил Легкий.
Посольство Беларуси продолжает отслеживать ситуацию с пострадавшей, которая проходила мимо станции метро "Коломенская", когда прогремел врыв.
Аудиозапись комментария слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Советник-посланник посольства Российской Федерации в Беларуси Павел Легкий прокомментировал состояние пострадавшей при взрыве в московском метро белоруски.
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