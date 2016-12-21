При взрыве газового баллона у метро "Коломенская" в Москве пострадали несколько человек , среди которых гражданка Беларуси. Взрыв произошел в 9:20 по московскому времени, в вестибюле станции метро "Коломенская", по предварительной версии, из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием.

Советник-посланник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Павел Легкий рассказал радио Sputnik Беларусь, что среди шести пострадавших при взрыве есть гражданка Беларуси, ее зовут Вероника Курадовец.

"Вероника была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая помощь. К этому часу она уже покинула лечебное учреждение, так как госпитализация ей не требуется", — сообщил Легкий.

Посольство Беларуси продолжает отслеживать ситуацию с пострадавшей, которая проходила мимо станции метро "Коломенская", когда прогремел врыв.

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