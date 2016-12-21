МИНСК, 22 дек — Sputnik. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ РКЦ в Беларуси Тадеуш Кондрусевич не смог сказать, когда может состояться визит папы Римского Франциска в Беларусь.

"Это компетенция Апостольского нунция. По этому вопросу только он мог бы что-то сказать", — заявил митрополит на пресс-конференции в Минске в четверг.

Кондрусевич напомнил, что при вручении верительных грамот президенту Беларуси Александру Лукашенко новый посол Ватикана сказал, что приоритетом своей работы видит организацию визита в Беларусь папы Римского.

"Это было бы очень хорошо. Мы молимся об этом", — добавил митрополит.

Новый посол Ватикана в Беларуси приехал в страну в середине августа. Прилетев в Минск, в Национальном аэропорту он заявил журналистам, что Понтифик готов совершить визит в Беларусь.