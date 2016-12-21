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Кондрусевич: белорусские католики молятся о визите папы
22.12.2016 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ РКЦ в Беларуси Тадеуш Кондрусевич не смог сказать, когда может состояться визит папы Римского Франциска в Беларусь.
"Это компетенция Апостольского нунция. По этому вопросу только он мог бы что-то сказать", — заявил митрополит на пресс-конференции в Минске в четверг.
Кондрусевич напомнил, что при вручении верительных грамот президенту Беларуси Александру Лукашенко новый посол Ватикана сказал, что приоритетом своей работы видит организацию визита в Беларусь папы Римского.
"Это было бы очень хорошо. Мы молимся об этом", — добавил митрополит.
Новый посол Ватикана в Беларуси приехал в страну в середине августа. Прилетев в Минск, в Национальном аэропорту он заявил журналистам, что Понтифик готов совершить визит в Беларусь.
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич не знает, когда может состояться визит Папы Римского в нашу...
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