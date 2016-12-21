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Следователи ищут свидетелей аварии в Витебском районе, в которой пострадал 10-месячный ребенок
УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло 1 декабря, около 17.20, на 6-м километре трассы Витебск — Орша.
— В ходе следствия установлено, что 44-летний водитель ГАЗ-66 ехал по трассе Витебск — Орша в направлении областного центра. В деревне Сокольники мужчина не справился с управлением, поэтому автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Opel Zafira под управлением 32-летнего мужчины и Audi A6, за рулем которого был 41-летний водитель, — сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
В результате ДТП 10-месячная девочка, которая ехала в Opel в качестве пассажира, получила тяжкие телесные повреждения.
В отношении водителя ГАЗ-66 следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло 1 декабря, около 17.20, на 6-м километре трассы Витебск - Орша.
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