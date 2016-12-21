УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло 1 декабря, около 17.20, на 6-м километре трассы Витебск — Орша.



Фото: Следственный комитет

— В ходе следствия установлено, что 44-летний водитель ГАЗ-66 ехал по трассе Витебск — Орша в направлении областного центра. В деревне Сокольники мужчина не справился с управлением, поэтому автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Opel Zafira под управлением 32-летнего мужчины и Audi A6, за рулем которого был 41-летний водитель, — сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В результате ДТП 10-месячная девочка, которая ехала в Opel в качестве пассажира, получила тяжкие телесные повреждения.

В отношении водителя ГАЗ-66 следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для установления всех обстоятельств ДТП следователи просят откликнуться тех, кто обладает какой-либо информацией по данному происшествию, по телефону 8 (0212) 46−20−77 либо явиться по адресу: город Витебск, проспект Московский, дом 51а, кабинет 508.