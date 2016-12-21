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Среди пострадавших от взрыва в подземном переходе в Москве оказалась белоруска

22.12.2016 14:25 — Разное | Ежедневник  
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Среди пострадавших от взрыва в подземном переходе в Москве оказалась белоруска

фото: belta.by

Среди пострадавших от взрыва возле станции метро "Коломенская" в Москве оказалась гражданка Беларуси.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России. Пострадавшей является 26-летняя белорусская гражданка косметолог Вероника Курадовец. "Она получила необходимую медицинскую помощь и в настоящее время покинула лечебное учреждение, находится дома", - отметили в дипломатическом представительстве.

 Сотрудники посольства продолжают отслеживать ситуацию.

 Сегодня утром около 9.20 в Москве в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв случился из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах. Как сообщает Следственный комитет России, в результате ЧП шесть человек получили ранения, двое из них госпитализированы.

 
 
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Среди пострадавших от взрыва возле станции метро "Коломенская" в Москве оказалась гражданка Беларуси.

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