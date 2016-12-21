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Среди пострадавших от взрыва в подземном переходе в Москве оказалась белоруска
22.12.2016 14:25 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Среди пострадавших от взрыва возле станции метро "Коломенская" в Москве оказалась гражданка Беларуси.
Об этом
Сотрудники посольства продолжают отслеживать ситуацию.
Сегодня утром около 9.20 в Москве в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв случился из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах. Как сообщает Следственный комитет России, в результате ЧП шесть человек получили ранения, двое из них госпитализированы.
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Среди пострадавших от взрыва возле станции метро "Коломенская" в Москве оказалась гражданка Беларуси.
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