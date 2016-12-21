В проекте « На всякий случай » продолжаем вместе со специалистами компании « Промтрансинвест » разбираться в нюансах страхования. Сегодня ведущий специалист управления страхования и перестрахования Анна Сорока рассказывает о страховании квартир и гражданской ответственности их владельцев.

На какие квартиры можно оформить страховку, а на какие — нет Застраховать можно практически любую квартиру. Исключение могут сделать для жилья в доме, где в ближайшее время собираются начать капитальный ремонт. Перед тем как оформить договор, страховщики могут поинтересоваться у коммунальников или в местном исполкоме, не запланирован ли в обозримом будущем ремонт в конкретном доме. Не оформят страховку также на квартиры в домах, которые подлежат сносу или находятся в аварийном состоянии. Зато вместе с квартирой будут считаться застрахованными подсобные помещения (санузел, прихожие) и наружные площадки (балконы, лоджии, террасы), которые относятся к квартире. Под страховку также подпадают отделка жилья и стационарное инженерное оборудование — системы водоснабжения, отопления, вентиляции и другое. Специалисты уточняют, что застрахованы в том числе ванна, унитаз, смывной бачок, смесители, плиты, а также газовые, электрические и тепловые счетчики, которые находятся в квартире. Застраховать также можно комнату в общежитии, если ее выделили для одной семьи. Договор, как правило, страховые компании оформляют без выезда на место. В отдельных случаях специалисты осматривают квартиру либо просят клиентов предоставить фотографии.

От чего можно застраховать квартиру? Страховым случаем будет считаться повреждение квартиры из-за: пожара, взрыва, стихийных бедствий (как и при страховании строений, компании обычно используют классификацию метеорологов при определении опасности природных явлений);

(как и при страховании строений, компании обычно используют классификацию метеорологов при определении опасности природных явлений); аварий отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей, залития, в том числе при ликвидации пожара;

отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей, залития, в том числе при ликвидации пожара; противоправных действий третьих лиц (ими будут считаться только те случаи, которые подтверждены компетентными органами).

В каких ситуациях страховку могут не выплатить? Если жилье будет повреждено при самовольной перепланировке или переустройстве, то можно остаться без оплаты по страховке. В ситуациях, когда пострадает квартира, которая использовалась не по назначению, на выплаты тоже не приходится рассчитывать. Специалисты рассказывают, что были случаи, когда в обычной "трешке" незаконно устраивали салоны красоты на дому или мастерскую по ремонту обуви. Если квартира пострадает от естественных процессов износа, к примеру, из-за гниения, брожения, ржавчины, плесени и сырости, то это не будет считаться страховым случаем. Но не выплатят страховку и при повреждениях из-за сквозняков или дождя, которые проникли через открытые окна и двери. Специалисты вспоминают историю из практики, когда квартиру клиента затопило из-за постоянного протекания воды из сливного бачка в туалете. Обычно такие ситуации не относят к страховым случаям, но здесь компенсацию выплатили, потому что сливной бачок вышел из строя из-за песка, который попал в него из-за ремонтных работ коммунальных служб.

Как застраховать ответственность перед соседями Страховые компании предлагают также оформить добровольное страхование гражданской ответственности владельца квартиры. К примеру, если вы зальете соседей из-за аварии водопровода, то стоимость ремонта возместит страховая компания. Некоторые компании также оплачивают по такой страховке судебные расходы клиента, связанные с причинением ущерба соседям. Как правило, лимиты ответственности клиент выбирает самостоятельно. Компании предлагают застраховать ответственность перед соседями, к примеру, на случай пожара, взрыва газа, аварии, залития и ремонта.

Сколько стоят страховки Страховой полис обойдется в среднем от 0,3 до 0,6% от страховой суммы (то есть суммы, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору). Часто компании предоставляют скидку тем клиентам, которые заключают сразу несколько договоров страхования — жилья, домашнего имущества, гражданской ответственности перед соседями. Некоторые компании предлагают эти услуги «пакетом» — комбинированное жилищное страхование. При этом их цена в таком случае будет значительно ниже, если бы оформлялось три отдельные страховки. По страховому полису возместят ущерб в пределах стоимости ремонтных работ. К слову, некоторые компании предлагают включать страховые взносы жировки.

Что делать, если страховщики и клиент не могут договориться о сумме выплат В спорных ситуациях стороны могут привлекать независимых экспертов, которые установят причины, по которым наступил страховой случай. Услуги специалиста оплачивает та сторона, которая инициировала дополнительную проверку. Но специалисты уточняют, что такие спорные ситуации возникают редко.

Куда обращаться при страховом случае При наступлении события, которое впоследствии может быть признано страховым случаем, необходимо сообщить в компетентные органы — МЧС, аварийную службу, милицию, жилищную ремонтно-эксплуатационную организацию и другие. Сообщить о страховом случае в компанию нужно, как правило, в течение 3−5 рабочих дней. Если наступил страховой случай, то необходимо принять меры, чтобы минимизировать возможный ущерб. Например, перекрыть воду на стояке, отключить подачу электроэнергии. При этом повреждения нужно сохранить в первоначальном виде до прибытия представителей компетентных органов.

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Страховая компания « Промтрансинвест » поздравляет с наступающим Рождеством и Новым 2017 годом!

Пусть грядущий год принесет крепкое здоровье, процветание в работе и счастье в личной жизни!

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