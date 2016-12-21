﻿﻿ МТС закрывает "4G Безлимит". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МТС закрывает "4G Безлимит"

22.12.2016 15:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мобильный оператор МТС сообщил о закрытии услуги «4G Безлимит» с неограниченным LTE-трафиком. Предложение станет недоступно для абонентов с 1 января 2017 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Напоминаем, что в сети LTE можно расходовать трафик, который предоставляется в рамках тарифных планов и актуальных интернет-услуг МТС, а также нового предложения оператора — "Открытый интернет", — отметил оператор. — Никаких дополнительных действий для этого не требуется».

Услуга "4G Безлимит" предполагает бесплатное использование 4G-интернета в неограниченном объеме. С момента запуска LTE и до 15 марта этого года абоненты могли воспользоваться ею бесплатно. Сейчас она стоит 10 копеек в день, или примерно 3 рубля в месяц.

Читайте также:

Корпоративные тарифы МТС подорожают с 1 января

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение станет недоступно для абонентов с 1 января 2017 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кондрусевич: белорусские католики молятся о визите папы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика