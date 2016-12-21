Мобильный оператор МТС сообщил о закрытии услуги «4G Безлимит» с неограниченным LTE-трафиком. Предложение станет недоступно для абонентов с 1 января 2017 года.



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«Напоминаем, что в сети LTE можно расходовать трафик, который предоставляется в рамках тарифных планов и актуальных интернет-услуг МТС, а также нового предложения оператора — "Открытый интернет", — отметил оператор. — Никаких дополнительных действий для этого не требуется».

Услуга "4G Безлимит" предполагает бесплатное использование 4G-интернета в неограниченном объеме. С момента запуска LTE и до 15 марта этого года абоненты могли воспользоваться ею бесплатно. Сейчас она стоит 10 копеек в день, или примерно 3 рубля в месяц.

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