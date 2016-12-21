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Об этом лидер России заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

При этом глава государства подчеркнул, что военным не стоит расслабляться, сообщает РИА Новости .

"Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться", — сказал Путин, подчеркнув, что Россия даже не успеет этого заметить.

Президент также обозначил ключевые задачи, стоящие перед российскими военными в 2017 году.

"Важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнения заданий гособоронзаказа", — отметил Путин.

По его словам, Минобороны также должно обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, президент призвал укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что оснащенность российской армии новым вооружением в 2017 году должна составить более 60%.