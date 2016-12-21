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Путин: Россия сильнее любого потенциального агрессора

22.12.2016 15:09 — Разное | Ежедневник  
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Путин: Россия сильнее любого потенциального агрессора

фото: ria.ru

Об этом лидер России заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

При этом глава государства подчеркнул, что военным не стоит расслабляться, сообщает РИА Новости.

"Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться", — сказал Путин, подчеркнув, что Россия даже не успеет этого заметить.

Президент также обозначил ключевые задачи, стоящие перед российскими военными в 2017 году.

"Важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнения заданий гособоронзаказа", — отметил Путин.

По его словам, Минобороны также должно обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, президент призвал укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что оснащенность российской армии новым вооружением в 2017 году должна составить более 60%.

 
 
Ссылка на источник 65
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Об этом лидер России заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

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